Новости Минэкономразвития снова меняет методику получения гостиничных «звезд» Эксперты обсуждают очередные изменения «правил игры» на отечественном рынке гостиничных услуг

По результатам недавно состоявшегося в Минэкономразвития рабочего совещания стало известно: новая версия методики обязательной классификации объектов размещения будет утверждена уже к концу первого квартала 2019 года, - сообщает наш корреспондент. Стоит напомнить: единый перечень классифицированных гостиниц и других объектов должен был появиться в РФ с 1 января 2019 года. Точнее – он и появился. Однако обязательным является только для объектов размещения, классифицированных в России к ЧМ-2018: остальные проходили процедуру добровольно. Согласно официальной статистике, в 11 субъектах России, принимавших Чемпионат мира по футболу, классификацию в 6 категориях (от «без звезд» до «пяти звезд») прошли более 11 тыс. объектов размещения (в т. ч. в Москве – 1541, в Петербурге – 1279, а в Краснодарском крае – 5759). В настоящее время в этом перечне количество объектов значительно больше, поскольку процедуру классификации в добровольном порядке прошли сотни объектов и в других регионах России. Однако продолжение процедуры присвоения «звезд» сейчас затормозили: в результате рассмотрения ее практики эксперты пришли к выводу, что она несовершенна. В частности, ряд экспертов уверен: чтобы на выходе гости получали качественную услугу и были уверены в соответствии отеля заявленным «звездам», надо оценивать не только технические характеристики средств размещения. «Дело ведь не только в наличии номеров определенной площади, предметов гигиены и услуг, - считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. - В оценке категории отеля обязательно должно уделяться большое внимание качеству работы персонала: если он плохо подготовлен и работает спустя рукава, даже в гостинице с наличием бассейна или спа-центра уровень сервиса может быть низким». Поддерживает эту точку зрения и вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. «Квалификация сотрудников и их соответствие профессиональным стандартам – одна из важнейших составляющих качества услуги в отеле, - говорит эксперт. – Поэтому их тоже необходимо объективно оценивать». Как считают многие специалисты, действующая сейчас процедура обязательной классификации гостиниц имеет явные недостатки. Кроме отсутствия необходимости оценки уровня квалификации персонала, там не было даже четко указано, как должны проверять объекты аккредитованные организации. Специалисты утверждают: в ряде случаев проверяющие (а в их качестве ведь могут выступать эксперты из любого региона РФ) вовсе не выезжали на объект и присваивали нужное заказчику количество «звезд», руководствуясь только фотографиями и описаниями. Теперь, после передачи сферы туризма под «крыло» Минэкономразвития, процедуру обязательной классификации решено доработать: новая методика оценки «звездности» объектов размещения должна появиться в России к концу первого квартала 2019 года. Изменит ли это ситуацию с качеством услуг? «В этом случае не радует то, что «правила игры» постоянно меняются, - говорит руководитель регионального отделения НП «Лига хостелов» по Петербургу Алена Енова. – Ведь в Петербурге и многих других регионах объекты размещения уже прошли процедуру классификации, потратив на это и время, и деньги. Теперь, если правила изменятся, им снова придется это делать? Такая нестабильность, конечно, не вызывает положительных эмоций». В свою очередь, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров уверен, что, «если в гостинице отличная еда и высокий уровень сервиса – гости все равно приедут». «В конечном итоге важно не количество имеющихся у отеля «звезд», а качество услуги и желание персонала работать в интересах гостя», - считает он. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка