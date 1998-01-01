Новости "TUI Россия" впервые поставит этим летом чартеры на Пафос Эксперты комменируют перспективы спроса на кипрском направлении в весенне-летнем сезоне

Пo информации АТОР, туроператор «TUI Россия» следующим летом впервые постави собственные чартеры из Москвы в Пафос, при этом общая стоимость туров на этом направлении может снизиться на 10%. Как сообщается, кроме чартерных рейсов туроператора «TUI Россия»на крыльях «Уральских авиалиний» из Москвы (Домодедово), Петербурга и Красндара (по 30 сентября), летнем сезоне-2019 туроператор впервые поставит и чартеры из Домодево в Пафос. Эти рейсы также будут выполняться на бортах «Уральских авиалиний»: программа стартует 28 апреля и продлится до 30 сентября. Полеты по маршруту, на котором будет стоять борт А-321, запланированы по графику еженедельно по 4 и 7 дням. Пассажирам в полете предложат ланч-бокс с холодными закусками. У туристов «TUI Россия» на рейсах в Пафос появится возможность заказать услугу выбора мест Comfort (выбор места экономического класса с увеличенным пространством для ног, к которым относятся места в первом ряду и места в рядах у аварийных выходов). Как рассказали в пресс-службе туроператора, решение поставить собственную чартерную программу в Пафос было вызвано несколькими причинами. Во-первых, Кипр является сегодня стратегически важным направлением для TUI России, которое туроператор усиленно развивает последние несколько лет. Во-вторых, Пафос как курорт обладает широкой отельной базой и все более популярен у российских туристов. Об этом свидетельствует и то, что продажи TUI на этом направлении в сезоне-2018 оказались лучше, чем в 2017 году, хотя туры сюда предлагались только в формате GDS-пакетов на регулярных рейсах. В пользу чартеров в Пафос сработала и наземная логистика: продавать туры в Пафос с перелетом до Ларнаки не совсем удобно: трансфер выходит весьма долгим (порядка 2,5 часов). Теперь же путь из аэропорта Пафоса до отелей этого курорта займет всего полчаса. Наконец, благодаря чартерной перевозке в Пафос, как отмечают представители TUI, снизится и общая стоимость туров на этом направлении. По данным туроператора, речь идет о снижении минимум на 10%. По данным TUI, основной акцент в продажах туров с перелетом до Пафоса будет делаться на отели курорта Пафос и курорта Лимассол, работающих по системе «все включено» (таких будет 10-15). «В этом регионе Кипра у нас широкий ассортимент отелей, есть объекты размещения во всех категориях, превалируют отели 4-5*», - сообщили в пресс-службе TUI Россия. В мае тур в Пафос (7 ночей, апарт–отель 2*) обойдется от 964 евро на семью 2+1. При проживании в отеле 4* (7 ночей, НВ) – от 1066 евро за этот же состав группы. Тур на тех же условиях, но с питанием по системе «все включено», будет стоить от 1237 евро на семью из 2 взрослых + 1 ребенок. По данным туроператора, на текущий момент курорты Кипра бронируются активно: продажи направления по сравнению с тем же периодом 2018 года выросли у компании в два раза. В лидерах продаж по Кипру в целом сейчас – фирменные отели TUI, работающие по концепции FUN&SUN на Кипре. Традиционно высок спрос на курорты Айя-Напа и Протарас. Средний чек по туру на сезон-2019 у TUI России сейчас – 655 евро на человека (в 2018 году такие же туры стоили по раннему бронированию в среднем 690 евро на человека), - сообщает АТОР. Комментируя предварительные прогнозы по летнему Кипру, в пресс-службе ANEX Tour нам сообщили: «Кипр считается летним направлением, но с довольно длинным сезоном: с конца апреля до конца октября. Как и по многим летним направлениям, пик высокого сезона здесь – июль-август. Стоит отметить, что раннее бронирование острова стартовало хорошо, Пафос также хорошо бронируется, на курорте у нас есть гарантированные отели. Бронирования именно на Пафос есть у нас и в низкий сезон, в зимний период, с перелетом на регулярных рейсах непосредственно до Пафоса». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка