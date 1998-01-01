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Экс-директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника задержан по подозрению в хищении госсредств/ МИД РФ вновь предупреждает о субботних акциях "желтыхжилетов" во Франции/ Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболеваний лихорадкой денге по всему миру

Экс-директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника задержан по подозрению в хищении госсредств

Бывший гендиректор "Владимиро-Суздальского музея-заповедника" Игорь Конышев, его заместитель Александр Трушинский и директор одной из IT-компаний задержаны по подозрению в хищении 4 млн рублей, сообщает региональное СУ СКР.

"Следствие установило, что в начале 2017 года И.Конышев, А.Трушинский, а также руководитель IT-компании ООО "Айкитти" С. Картинцев, имея умысел на хищение государственных денежных средств, договорились о заключении договора о разработке нового веб-сайта музея-заповедника по заведомо завышенной стоимости", — говорится в сообщении.

В результате Игорь Конышев подписал с "Айкитти", как единственными поставщиком, контракт на разработку веб-сайта стоимостью 4 млн 20 тыс. рублей. При этом в ходе госзакупки поступали и другие коммерческие предложения, которые руководством музея-заповедника не были рассмотрены.

В свою очередь "Айкитти" так и не выполнил условия контракта. Новый сайт длительное время находился в тестовом режиме и в настоящее время содержит ссылку на предшествующий сайт, действующий с 2010 года, отмечено в сообщении.

В настоящее время все трое подозреваемых задержаны по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение государственного имущества).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

МИД РФ вновь предупреждает о субботних акциях "желтых жилетов" во Франции

МИД России предупредил соотечественников о намеченных на субботу во Франции акций протеста "желтых жилетов". "Во Франции 26 января — общенациональные акции протеста сторонников движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; угроза столкновений протестующих с силами правопорядка", — сообщил в пятницу в своем микроблоге в Twitter cитуационно-кризисный центр МИД РФ.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Намеченная на ближайшую субботу акция будет десятой по счету. Цель участников — выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией и не координируется с профсоюзами.

Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболеваний лихорадкой денге по всему миру

Как сообщает Роспотребнадзор, "За последние 10-15 лет наблюдается значительное повышение заболеваемости лихорадкой денге в различных регионах мира. Вспышки этой инфекции регистрируются в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии, Бангладеш, Таиланде. Несмотря на принимаемые меры по локализации ситуации, министерства здравоохранения указанных стран прогнозируют дальнейший рост заболеваемости лихорадкой в связи с сезонными особенностями климата".

Как отмечает ведомство, в последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов и в РФ стали регистрироваться завозные случаи лихорадки денге.

"Если в 2012 году было зафиксировано 63 случая заболевания, то за 11 месяцев 2018 года – 230 случаев инфицирования. Путешественники заражались во время отдыха в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконге и на Мальдивских островах", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в прошлом году случаи заболевания лихорадкой денге также были в Аргентине, Венесуэле, Перу, Колумбии, Коста-Рике, Панаме, Парагвае, Эквадоре, Сальвадоре, Боливии, Никарагуа, Малайзии, Филиппинах, Фиджи, Лаосе, Камбодже, Сингапуре, Мьянме и Шри-Ланке.

Роспотребнадзор напомнил, что источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши. Ведомство рекомендует соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, делать прививки перед поездками.

/TOURBUS.RU