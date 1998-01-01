Новости Отели Петербурга недогрузились, но заработали Ведущие гостиницы Северной столицы подвели итоги года, оказавшиеся достаточно неожиданными

Итоги 2018-го на рынке брендированных гостиниц города на Неве оказались не такими радужными, как ожидалось: несмотря на проведение Чемпионата мира по футболу и приток иностранных болельщиков, средняя загрузка отелей оказалась ниже, чем в 2017-м, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. По оценке департамента гостиничного бизнеса компании JLL, средняя загрузка брендированных гостиниц Петербурга в 2018 году составила только 61,3%. При этом наиболее низкий показатель зафиксирован в самых дорогих отелях, в которых номерной фонд по итогам года оказался загружен только на 55%. Как считает руководитель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич, во многом ситуация была предопределена «рваным» спросом на гостиничные услуги во время ЧМ-2018. «Загрузка отелей в период традиционно ровного высокого спроса оказалась весьма неоднородной: в дни проведения матчей, а также в выходные она достигала 90-100%, а в остальное время опускалась ниже обычных для этого периода показателей», – отмечает он. Подтверждает это и вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин: по его оценке, «загрузка отелей в период чемпионата упала на 15-20% и только затем вернулась к прошлогодним значениям». Вместе с тем эксперты отмечают: стоимость номера выросла. Так, в дни проведения матчей тариф порой был на 70% выше показателя 2017 года. А в целом по 2018-му, по оценке JLL, среднегодовая цена за номер (ADR) увеличилась на 17% (до 7,8 тыс. рубля). Причем особенно старались заработать люксовые отели: при относительно низкой загрузке средний тариф в них приблизился к 22,5 тыс. рублей (рост 20%). Как отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер, «общая ситуация на рынке благоприятствовала восстановлению среднего тарифа до докризисного уровня». В результате не только люксовые отели Петербурга смогли нарастить ADR выше значений 2014 года ($357 в 2018-м против $312 в 2014-м): гостиницы среднего сегмента (3*) также слегка превысили докризисный уровень ($65 против $64). Вместе с тем заработать удалось все же не всем: в основном доход получили отели, расположенные в центре города и пользовавшиеся спросом у болельщиков и участников ЧМ-2018. При этом, как считает операционный директор департамента апарт-отелей NAI Becar Анастасия Заболотная, в первую очередь это связано с чересчур высокими ожиданиями на период чемпионата. По ее мнению, слишком большие ставки на предполагаемый доход оказались явно завышенными: в реальности у значительной части игроков гостиничного рынка Петербурга, в сравнении с предыдущим годом, он вырос незначительно. А Евгений Панкевич, подчеркивая сильный положительный имиджевый эффект чемпионата, работающий на долгосрочную перспективу, соглашается с тем, что «проведение крупных мероприятий в период «высокого» сезона может отрицательно сказываться на спросе». Что ждать от 2019-го? Похоже, что питерские отельеры не питают радужных надежд. Не случайно, в отличие от Москвы, на этот год в городе на Неве не запланировано к вводу ни одной брендированной гостиницы: существующие проекты нацелены на период после 2020-го. Как считает Татьяна Веллер, «в 2019 году темпы открытия брендированных гостиниц должны замедлиться, а в Петербурге отельеры будут стремиться вернуть показатели 2017 года по загрузке, стараясь сохранить тарифы на уровне 2018-го». Однако насколько это получится – еще вопрос. По предварительным оценкам, поток иностранных туристов в город на Неве в этом году может оказаться меньшим, а отечественные путешественники вряд ли будут готовы платить столько, сколько могут гости из-за рубежа. /TOURBUS.RU

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