Новости "Уральские авиалинии" полетят в Париж из Жуковского Эксперты обсуждают перспективы новых рейсов во французскую столицу из подмосковного аэропорта

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 23 апреля открывает новый рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Париж, сообщает пресс-служба авиакомпании. Рейс будет выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Москвы в 10:45, прибытие в Париж (аэропорт Шарль-де-Голль) в 13:45. Обратное отправление в 14:45, прилет в Жуковский в 19:30. На линии будет летать самолет Airbus A321. Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Росавиация выдала "Уральским авиалиниям" допуски на полеты из Жуковского по 11 направлениям, в том числе на полеты в Париж три раза в неделю. Между Москвой и Парижем полеты также выполняют авиакомпании "Аэрофлот", Air France, Aigle Azur и в летний период "Россия". Комментируя нашему порталу перспективы нового рейса, Максим Приставко, генеральный директор туроператора Jet Тravel, отметил: «Насколько мне известно, «Уральские авиалинии» планируют летать во Францию не только из Жуковского. В их планах не только рейсы из Жуковского в Париж, также они рассматривают маршруты Домодедово - Монпелье и Домодедово - Бордо. Выбор Жуковского обусловлен низкой ценой на обслуживание в аэропорту, что позволяет существенно снизить стоимость билетов. Для рейсов в Париж это важно, так как на направлении большая конкуренция. Кроме того, на сегодня есть рейсы в Париж из аэропортов Шереметьево и Домодедово, расположенных на севере и юге Москвы. Жуковский находится на востоке, он ближе проживающим не только в восточных районах Москвы, но и к ряду городов и дачных посёлков Московской области». Напомним, что ранее стало известно, что авиакомпания "Победа" планирует начать рейсы из калининградского аэропорта Храброво в Париж с 31 марта 2019 года. Рейсы будут осуществляться ежедневно на воздушных судах Boeing-737-800 на 189 мест. Полетная программа запланирована на весь летний сезон, до 26 октября 2019 года. Кроме того, французская авиакомпания Aigle Azur, выполнявшая с декабря 2017 года два еженедельных рейса из Москвы в Париж, с 26 декабря минувшего года добавила к ним третий рейс, а с 4 марта 2019 года прибавит и четвертый. Рейсы будут выполнятся на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке, включающей 12 кресел в бизнес-классе и 168 в экономическом. Как сообщает авиакомпания, минимальная стоимость перелета начинается от 74 евро в одну сторону, включая все налоги и сборы. Отметим также что, несмотря не непрекращающиеся еженедельные выступления в центре Парижа «желтых жилетов», туроператоры не отметили спада интереса наших туристов к французской столице. "В нашей компании не было спада продаж туров во Францию в зимний период, как в новогодние праздники, так и после Нового года. Париж, как место концентрации протестов, сейчас бронируют немного, но это сезонный фактор. Люди спрашивают о текущей обстановке в стране, однако на выбор города это никак не влияет", — рассказал руководитель отдела маркетинга туроператора "Карлсон Туризм" Олег Милованов. Всего по итогам завершившегося года Париж принял рекордные 50 млн туристов даже несмотря на снижение турпотока в декабре на 30% из-за протестных акций "желтых жилетов". При этом, число туристов из России в Париже выросло в первом полугодии 2018 года на 13,5%. А в 2017 году город посетили более 300 тысяч россиян, что на 48% больше, чем годом ранее. /TOURBUS.RU

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