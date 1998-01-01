Новости Аналитика в Татьянин день: как путешествуют российские студенты? В честь сегодняшнего праздника студенчества сервисы бронирования поделились с нами результатами исследования предпочтений молодых туристов

Сегодня, 25 января, в России традиционно празднуют Татьянин день – неофициальный праздник отечественного студенчества. В день праздника сервис для путешественников Biletix поделился с нами аналитикой о том, как сегодня путешествуют туристы в студенческом возрасте (от 18 до 25 лет), включая самые популярные направления, средний чек и сравнение с другими возрастными группами. Выяснилось, что путешественники студенческого возраста – самостоятельные туристы в возрасте от 18 до 25 лет – предпочитают путешествия по России больше, чем туристы из других возрастных групп. Доля бронирований авиабилетов туда-обратно по России среди молодежи в 2018 году составила 72%, за границу – 28%. Среди туристов всех остальных групп доля бронирований по России и за границу составила 66% и 34% соответственно. По итогам прошедшего года самыми популярными внутренними направлениями среди туристов студенческого возраста стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Краснодар. За границей – Тбилиси, Минск, Стамбул, Ереван и Тиват. Как по России, так и за границу студентам удается путешествовать дешевле, чем всем остальным туристам. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России на авиабилеты, проданные пассажирам от 18 до 25 лет, составил 6 949 рублей, что на 14% ниже показателя для остальных возрастных групп – 8 019 рублей. Средний чек на перелеты за границу обошелся пассажирам студенческого возраста в 16 528 рублей, в то время как всем остальным – 19 250 рублей, то есть на 16% дороже. Показательно, что в студенческом возрасте девушки путешествуют намного чаще молодых людей. В 2018 году в данной возрастной группе на девушек пришлось 59% продаж авиабилетов, а на молодых людей – 41%. Во всех остальных возрастных группах данное распределение примерно поровну: на женщин приходится 51,5%, на мужчин – 48,5%. В свою очередь, в пресс-службе сервиса по поиску поиска авиабилетов, отелей и аренды автомобилей Skyscanner нам сообщили, что провели свой опрос среди 1220 клиентов компании и узнали, что свое первое самостоятельное путешествие три четверти россиян совершили в студенческие годы, в возрасте 18-24. Для студентов, планирующих свое первое путешествие, Skyscanner составил список актуальных направлений, куда можно недорого улететь в ближайшее время. «В феврале бюджетнее всего обойдутся билеты в венгерский Дебрецен - прямой рейс из Москвы и обратно будет стоить от 3600 руб., в голландский Эйндховен – от 4100 руб., а в Палермо –от 5800 руб. Недорогие каникулы можно устроить в Армении и Беларуси, где траты на еду и развлечения существенно ниже, чем в Западной Европе: авиабилеты в армянский Гюмри сейчас стоят 4440 руб., а в Минск – 5400 руб. (прямые рейсы в обе стороны с вылетом в феврале). Кроме того, для поездки туда студентам даже не нужен загранпаспорт», - сообщили в компании. /TOURBUS.RU

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