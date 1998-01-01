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25 января
Первый отраслевой чемпионат профессионалов в сфере туризма TravelSkills состоится уже в марте
Важнейшая практическая цель проекта TravelSkills - модернизировать систему кадрового обеспечения сферы туризма.
Первый отраслевой чемпионат в сфере туризма TravelSkills состоится в марте 2019 года. На одной площадке соберется более 400 участников - настоящее и будущее туристской отрасли России.
World Skills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, а также популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.
Сегодня оно включает 79 стран-участниц. Россия присоединилась к международному движению World Skills в 2012 году.
World Skills Russia – это официальный представитель Российской Федерации в международном Союзе World Skills International при поддержке президента Российской Федерации.
На данный момент World Skills Russia проводит всероссийские чемпионаты
Сейчас в союзе World Skills Russia добавлено две компетенции – «Турагентская деятельность» и «Туроператорская деятельность», а также планируется создание компетенции «Бронирование транспортных услуг».
Вершиной всех компетенций станет первый отраслевой чемпионат TravelSkills, где участники поборются за звание лучших в туризме. TravelSkills соберет на одной площадке более 400 представителей туристской отрасли, а также представителей крупнейших профильных учебных учреждений России.
Программа чемпионата состоит из двух дней и включает в себя торжественные церемонии открытия и закрытия, соревновательную часть, гала-ужин и церемонию награждения.
Важнейшая практическая цель проекта TravelSkills - модернизировать систему кадрового обеспечения сферы туризма.
Подробнее о TravelSkills: http://travelskills.ru/#/about
Принять участие: http://travelskills.ru/#/registration
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