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25 января
Первый отраслевой чемпионат профессионалов в сфере туризма TravelSkills состоится уже в марте

Важнейшая практическая цель проекта TravelSkills - модернизировать систему кадрового обеспечения сферы туризма.


Первый отраслевой чемпионат в сфере туризма TravelSkills состоится в марте 2019 года. На одной площадке соберется более 400 участников - настоящее и будущее туристской отрасли России.

 

World Skills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, а также популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру.

Сегодня оно включает 79 стран-участниц.  Россия  присоединилась к международному движению World Skills в 2012 году.

 

World Skills Russia – это официальный представитель Российской Федерации в международном Союзе World Skills International при поддержке президента Российской Федерации.

На данный момент World Skills Russia проводит всероссийские чемпионаты
профессионального мастерства по различным направлениям, среди них – World Skill sHi-Tech, IT-сектор – Digital Skills, Agro Skills, межвузовский чемпионат по стандартам World Skills и другие.

 

Сейчас в союзе World Skills Russia добавлено две компетенции – «Турагентская деятельность» и «Туроператорская деятельность», а также планируется создание компетенции «Бронирование транспортных услуг».

Вершиной всех компетенций станет первый отраслевой чемпионат TravelSkills, где участники поборются за звание лучших в туризме. TravelSkills соберет на одной площадке более 400 представителей туристской отрасли, а также представителей крупнейших профильных учебных учреждений России.

 

Программа чемпионата состоит из двух дней и включает в себя торжественные церемонии открытия и закрытия, соревновательную часть, гала-ужин и церемонию награждения.

Важнейшая практическая цель проекта TravelSkills - модернизировать систему кадрового обеспечения сферы туризма.

 

Подробнее о TravelSkills: http://travelskills.ru/#/about

Принять участие: http://travelskills.ru/#/registration

 

 


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