Новости Проект #ПораПутешествоватьПоРоссии подвел итоги года и рассказал о планах на будущее В Общественной Палате Российской Федерации состоялся круглый стол, посвященный реализации масштабного проекта, направленного на развитие въездного и внутреннего туризма

В Общественной Палате Российской Федерации состоялся круглый стол по итогам реализации в 2018 году проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии. Спикеры и участники круглого стола также наметили совместные планы по развитию проекта на 2019 год. Организаторами круглого стола выступили Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению, Общественный совет при Федеральном агентстве по туризму и ФРОС Region PR. На круглом столе были подведены итоги реализации в 2018 году проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии, направленного на развитие въездного и внутреннего туризма, в том числе проведение федеральных туристических премий Итоги проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии 2018 года представила Вероника Косых, руководитель Исполнительной дирекции Федеральных туристических премий Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир» и всероссийского конкурса «МедиаТур»: «ФРОС RegionPR с помощью своих проектов, которые идут под единым брендом #ПораПутешествоватьПоРоссии, популяризирует и продвигает туристическую Россию. Мы выявляем лучшие виды туристических продуктов, разрабатываем и реализовываем специальные туристические проекты, занимаемся обучением представителей туротрасли. В 2018 году нам удалось привлечь 3234 турпроекта из 75 регионов России. В очных мероприятиях премий приняло участие 3240 человек. в обучающих программах участвовало 4 240 человек». Генеральный директор ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Туристская Ассоциация регионов России» (ТАРР) Светлана Ануфриенко поделилась планами Ассоциации на 2019 год, рассказала о проведении Второй Туристской недели регионов России («Турнеделя-2019») и пригласила всех желающих принять в ней участие в парке Сокольники 30 мая – 2 июня. Мероприятие пройдет под девизом «Модно отдыхать в России!». О планах развития туризма в регионах рассказал Александр Сирченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора «TUI Россия», председатель экспертного совета Всероссийской туристской премии «Маршрут года»: «Компания TUI Россия ставит перед собой помимо базовых задач классического туристического оператора ряд «сверхзадач» и оказывает финансовую поддержку отдельным проектам, направленным на развитие туризма по России. В 2019 году компания «TUI Россия» окажет премиям финансовую поддержку и снова выступит официальным партнером». Ольга Захарова, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив, руководитель направления «Социальные проекты» отметила: «Итоги премий и профессиональных конкурсов 2018 года демонстрируют, что сегодня важным внутренним ресурсом страны в разных сферах являются лидерские сообщества и лидеры, создающие востребованные проекты и объединяющие вокруг себя единомышленников. У нас много проектов по сохранению культурного и исторического наследия, в сфере туризма, проектов, формирующих идентичность». Наталья Евневич, генеральный директор ГК «Конкорд» и одна из организаторов Всероссийского дня MICE, рассказала о важности проведения деловых событий в России: «Деловые события способствуют развитию бизнеса, экономики городов, регионов и целых государств. Проведение таких мероприятий дает значительный импульс по изменению инфраструктуры регионов страны (аэропорты, вокзалы, дороги, благоустройство территорий, возведение спортивных и культурных объектов), повышению уровня сервисных услуг, развитию малого и среднего предпринимательства, вовлеченности молодежи, созданию новых рабочих мест. Наконец, Юрий Щегольков, директор НКО Фонд развития малых исторических городов и руководитель проекта «Рейтинговое агентство» Российского государственного университета туризма и сервиса в своем выступлении указал на необходимость добровольной сертификации конкурсных проектов, реализуемых сегодня в сфере российского туризма. «К сожалению, сплошь и рядом организаторы квази-конкурсных проектов допускают ситуации, при которых то или иное призовое место можно «приобрести». Это надо исключить. Качественный конкурс - по своей сути - это серьезный рейтинговый проект. Он должен быть прозрачным, его жюри должны составлять люди с безупречной репутацией и, разумеется, участие в таком проекте должно быть бесплатным», - заключил эксперт. /TOURBUS.RU

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