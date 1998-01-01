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Ростуризм рекомендует взвесить необходимость поездки в революционную Венесуэлу

Эксперты утверждают, что сейчас в стране могут находиться лишь самостоятельные российские туристы

Ростуризм в связи с беспорядками в Венесуэле рекомендовал российским туристам учитывать риски, связанные с поездками в страну, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, рассматривающим возможность посещения Венесуэлы, учитывать риски, связанные с неблагоприятной политической обстановкой в стране, и принимать взвешенное решение относительно поездки. Находящимся в Венесуэле гражданам России рекомендуется проявлять осторожность, соблюдать меры личной безопасности, по возможности избегать посещения мест массового скопления людей и следить за сообщениями местных властей", — говорится в сообщении.

Как сообщает Ростуризм со ссылкой на МИД РФ, массовые выступления противников и сторонников действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро проходят в Каракасе, а также в крупных городах штатов Баринас, Арагуа, Боливар, Тачира и Нуэва-Эспарта.

Перекрыты крупные магистрали, затруднено движение транспорта. Демонстрации сопровождаются столкновениями манифестантов с подразделениями полиции и Национальной гвардии.

Напомним, что вчера в крупных городах Венесуэлы прошли массовые антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту г-на Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

Туроператоры давно не отправляют в Венесуэлу туристов из-за небезопасности этой страны, сообщила между тем сегодня в интервью "Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«В Венесуэлу организованного турпотока нет уже давно, туроператоры не отправляют туда туристов, поскольку это небезопасно. Запросы периодически бывают, поскольку многие хотели бы увидеть водопад Анхель высотой около тысячи метров, самый высокий в мире. Но туроператоры не рекомендуют туда ехать и заявки не принимают", — рассказала она.

По словам Ирины Тюриной, если и есть сейчас туристы в Венесуэле, то "наверняка единицы и наверняка самостоятельные".

/TOURBUS.RU