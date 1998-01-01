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«Золотое кольцо Боспорского царства» может увеличить турпоток на российский Юг на 10%

Вчера в столице прошла презентация нового масштабного туристического проекта, охватывающего южные регионы страны

Вчера в штаб-квартире Русского географического общества прошла пресс-конференция с участием руководителей Ростуризма, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с реализацией туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Как было рассказано журналистам, проект «Золотое кольцо Боспорского царства» создан на основе уникального античного наследия, сформировавшего единое историко-культурное пространство юга России.

Проект является инициативой Краснодарского края и разрабатывается совместно с Республикой Крым, Ростовской областью, городом Севастополем и Русским географическим обществом под эгидой Федерального агентства по туризму.

В рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» разработаны межрегиональные комплексные маршруты, которые проходят по территориям Краснодарского края, Республики Крым, Севастополю и Ростовской области, связанных с историей Боспорского царства.

В туры продолжительностью от трех до семи дней включено посещение около 30 памятников античности и современных объектов, связанных с историей Боспора.

В ходе конференции журналистам сообщили, что в будущем в рамках проекта будут разработаны и паломнические туры.

Кроме того, объекты «Золотого кольца Боспорского царства» включили в экскурсионную программу лайнера «Князь Владимир», круиз которого лег в основу водного пути проекта.

Напомним, что лайнер курсирует по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи с заходами и стоянками в городах следования. Туристы могут самостоятельно выбирать экскурсии проекта, которые уже включены в программу круиза.

Одним из главных событий проекта Ростуризм планирует сделать межрегиональный фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства», в рамках которого состоится яхтенная регата по акватории Черного моря. Фестиваль откроет летний курортный сезон 2019 года на территориях южных регионов России.

Завершая пресс-конференцию, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил: «Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» очень важен для планомерной реализации потенциала Юга России как единого туристского пространства, конгломерата исторически связанных территорий – перспективного направления культурно-познавательных путешествий.

Он открывает возможности для широкого вовлечения в туристскую деятельность расположенных на территории нашей страны объектов историко-культурного наследия античности и создает условия для познавательного отдыха, способствующего просвещению граждан, духовного и интеллектуального развития подрастающего поколения.

Содержательная часть проекта будет расширяться. В нее будут включаться дополнительные компоненты разных видов туризма – религиозного, активного, гастрономического, событийного и др. На базе проекта уже создан конкурентоспособный всесезонный турпродукт, который, я уверен, будет высоко востребован не только россиянами, но и гостями нашей страны.

Есть основания прогнозировать прирост числа российских и иностранных туристов в регионах прохождения маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства» от 5 до 10%».

/TOURBUS.RU