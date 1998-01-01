Новости Балтийские паромы расширяют географию и частоту маршрутов Эксперты рынка морских паромов рассказали о тенденциях и новинках, важных для российских туристов

С 5 апреля финский судоходный концерн Viking Line запустит на линии Хельсинки - Таллин дополнительные рейсы по пятницам и воскресеньям: круизы будут выполняться паромом Viking XPRS, который станет отправляться трижды в день, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Как считают в Viking Line, тем самым будет удовлетворен растущий спрос на поездки не только в Таллин, но и другие регионы Прибалтики, путь в которые лежит через эстонскую столицу. «Популярность этого направления постоянно растет: Эстония и Латвия привлекают все больше людей, желающих продолжить свой путь из Таллина, например, в Пярну, Ригу или на остров Сааремаа, – говорит по этому поводу Кай Таколандер, вице-президент по маркетингу и продажам Viking Line. – А поскольку такие путешествия наиболее востребованы по пятницам и воскресеньям, мы и приняли решение увеличить число отправлений в эти дни». Примерно ту же тенденцию отмечают и в компании MOBY SPL, которая на пароме «Принцесса Анастасия» осуществляет круизы по Балтике из Петербурга. В частности, помимо традиционных для перевозчика туров из Питера в Хельсинки, Таллин и Стокгольм, в расписании паромного оператора появились круиз с остановкой в Риге, а также тур, предусматривающий ночевку в Стокгольме. Причем заночевать там будет можно как в каюте, так и в городском отеле. Как отмечают в компании, появление новинок вызвано соответствующим спросом, существующим на рынке. Что касается рыночных тенденций, большая часть игроков паромного рынка отмечает сразу несколько. Во-первых, на балтийских круизах растет количество пассажиров с российским паспортом. Во-вторых, всё чаще они продлевают свое путешествие или начинают его из Таллина или Хельсинки. В-третьих, растет спрос на каюты более высокого класса: в 2018-м порядка 30% всех забронированных на российский паспорт кают на паромах Viking Line, к примеру, приходится на категории комфорт и выше. А в-четвертых – все чаще круизы на паромах бронируют в режиме онлайн. Кроме того, эксперты отмечают все большую тягу пассажиров к здоровому питанию: наличие вегетарианского меню, к примеру, уже стало обязательным. При этом общий объем рынка пассажирских паромных перевозок на Балтике оценивается примерно в 20 млн человек, однако большая его доля приходится на операторов Tallink & Silja Line (до 50%) и Viking Line (более 32%). В частности, в 2018 году на паромах Viking Line путешествовало свыше 6,4 млн пассажиров, из которых около 1,95 млн человек предпочли тур из Хельсинки в Таллин. «В 2019 году рынок будет оставаться стабильным и резких перемен не ожидается, - считает Кай Таколандер. - Конкуренция на Балтике только усилится, и поэтому мы развиваем все наши сервисы, включая онлайн и мобильные. Также ожидаем, что наш российский сегмент будет понемногу, но стабильно расти». /TOURBUS.RU Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ пройдет в 2019 году в двух российских столицах: 20 февраля - Санкт-Петербург

27 февраля – Москва До встречи на главном профессиональном событии отечественного круизного рынка!

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