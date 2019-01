Новости All Nippon Airways свяжет Токио с Москвой и Владивостоком Ожидается, что уже через два месяца второй по величине авиаперевозчик Японии начнет ежедневные полеты из Токио в два российских мегаполиса

Вторая по величине японская авиакомпания All Nippon Airways заявила о намерении выполнять ежедневные рейсы в Москву и Владивосток, сообщает газета The Nihon Keizai Shinbun. Ожидается, что рейсы авиакомпания начнет совершать с 1 апреля 2019 года. По официальным данным, в период между декабрем 2017 года и ноябрем 2018 года пассажиропоток между Москвой и Токио вырос на 10%, в столице Японии было зарегистрировано 140 тыс. россиян. За аналогичный период из Владивостока в столицу Страны восходящего солнца прибыло 70 тыс. наших сограждан, таким образом, поток вырос на 20%.Отметим, что в настоящий момент прямые авиаперелеты из Москвы в Японию осуществляет только российский нацперевозчик «Аэрофлот». Возможно, решение авиакомпании All Nippon Airways начать выполнять прямые рейсы из российских городов, было принято благодаря смягчению визовой политики и активному развитию экономических отношений между двумя государствами. Напомним, что в 2018 году Япония значительно смягчила визовый режим для россиян, которые едут в страну в составе туристических групп, организуемых компаниями – членами Российского союза туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР). Теперь туристам, которые воспользуются услугами туроператоров – членов двух отраслевых объединений, для заявления на визу потребуется всего лишь две заполненные анкеты, две фотографии, оригинал заграничного паспорта и копия российского. Как отметил президент РСТ Сергей Шпилько, «Показательно, что это решение принято в одностороннем порядке. А ведь Япония — не та страна, где экономика полностью зависит от туризма, это одно из самых развитых индустриальных государств. И принятое решение наглядно демонстрирует, какое значение там придается наращиванию туристического экспорта. Возможно, поэтому Японии и удалось за неполных полтора десятилетия увеличить въездной турпоток с 5 млн до 30 млн туристов».

Напомним также, что, по официальным данным JNTO, за прошлый год страну посетило более 31 млн международных туристов, таким образом, мировой туристический поток вырос на 8,7%. Декабрь 2018 года также показал хороший рост - международный турпоток составил 2,6 млн человек, превысив прошлогодние показатели на 4,4%, из России в Страну восходящего солнца приехало 6300 человек, что на 10,4% выше результатов 2017 года. Рекордный показатель турпотока со всего мира связан с увеличенным количеством круизных лайнеров, а также с запуском глобальной кампании Enjoy My Japan. В России положительный фактор увеличения турпотока связан с большей частотой авиарейсов, особенно с Дальнего Востока, а также с разнообразными рекламными кампаниями и мероприятиями. Анализ основных 20 рынков за год выявил пятерку лидеров по росту турпотока по сравнению с 2017 годом. Это Вьетнам (26%), Россия (22,7%), Италия (19,2%), Испания (19,1%) и Филиппины (18,8%). По количеству туристов в лидерах Южная Корея, Китай, Тайвань, Гонконг и США. В декабре рекордный рост турпотока за Вьетнамом (24%), Индией (15,3%), Филиппинами (14,4%), Австралией (11%) и Таиландом (10,8%). /TOURBUS.RU

