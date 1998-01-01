Новости «TUI Россия» полетит в летнюю Албанию В наступающем летнем сезоне российский туроператор предпримет еще одну попытку осуществить программу чартерных полетов на курорты Албании

Как стало известно, в этом сезоне компания «TUI Россия» предпримет уже не первую для нашего туррынка попытку осуществить полноценную летнюю программу чартерных полетов из Москвы в Тирану. Известно, что перелет будет осуществляться на крыльях «Уральских авиалиний». В период с 18 июня по 22 августа запланировано восемь рейсов. Туроператор предлагает туры на 9-10 ночей, которые уже доступны на сайте компании. Клиентам предлагают выбрать отдых на одном из четырех курортов: Шенджин, Дуррес, Влера и Саранда. Беседуя с нашим корреспондентом Татьяна Круглова, пиар-менеджер «TUI Россия», сообщила: «Мы только недавно открыли раннее бронирование по Албании, еще не все курорты и отели доступны, но основные уже есть на сайте. Соответственно, как только большинство будет доступно, мы будем активно продвигать по нашим каналам, а также ожидаем продажи. В 2018 году был спрос и интерес, мы рассчитываем, что туристы постепенно будут больше узнавать об Албании и о ее потенциале и спрос будет увеличиваться. Сложностей не видим, рассчитываем, что и в этом году в преддверии сезона объявят о том, что страна будет снова безвизовая на летний сезон». Средняя цена на тур на двоих с проживанием в отеле, к примеру, в Дурресе, стартует от 93 тыс. рублей. Отметим, что в стоимость туров уже включен групповой трансфер. Также о своем намерении реализовывать туры в Албанию заявили и представители туроператора «ПАКС». Напомним, что Албания – направление, заинтересованное в российских туристах. Так, каждый год в высокий сезон правительство страны вводит безвизовый режим для граждан России и ряда других стран. Но, несмотря на это, в прошлом году туроператорам пришлось скорректировать свою летную программу. Так, в конце мая 2018 года «TUI Россия» изменила программу вылетов и было выполнено всего три прямых чартерных перелета Москва – Тирана - 26 июня, 3 и 10 июля. Тогда Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», заявила: «Корректировка полетных планов – стандартная процедура перед началом сезона, тем более для нового, нераскрученного на российском туристическом рынке направления. Кроме трех прямых перелетов остальные заезды летнего осуществляются на базе перелета до аэропорта Подгорица в соседней Черногории с организацией трансферов до албанских курортов. Изменения в полетную программу были внесены после того, как мы оценили динамику продаж и поняли, что спрос на отдых в Албании ниже ожидаемого. К сожалению, Албания как туристическое направление пока мало знакома россиянам, сильны и стереотипы, сложившиеся о стране еще в советские времена. При этом активно развивающаяся туристическая индустрия Албании многое может предложить туристам – побережье сразу двух морей, прекрасные пляжи, интересные экскурсии по историческим местам и, конечно, местное гостеприимство. Построены и открыты новые отели, формируется современная инфраструктура курортов, а цены, относительно соседних стран и остальной Европы, значительно ниже. Всю эту информацию нужно донести до путешественников». Ольга Баландина, заместитель генерального директора по туризму компании Space Travel, со своей стороны, добавила: «В чем причина невысокого спроса на отдых в Албании? По нашему мнению, то крайне низкая информированность агентств и их клиентов о возможностях отдыха в стране. Албания не выделяет бюджеты на рекламу страны в России, все офлайн- и онлайн-проекты по продвижению направления осуществляются силами туроператоров». /TOURBUS.RU

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