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25 января
До Фестиваля круизов - 2019 остался всего месяц!
Ведущие круизные операторы и агентства примут участие в традиционном Фестивале круизов, который вновь пройдет в конце февраля в двух российских столицах
Четвертый ежегодный «Фестиваль круизов» традиционно пройдет в двух столицах:
20 февраля 2019 г., Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», Суворовский проспект д. 18
27 февраля 2019 г., Москва, отель «Марриотт Новый Арбат», ул. Новый Арбат, д. 32
В фестивале участвуют ведущие круизные операторы и агентства: «Инфофлот», Costa Cruises, «Виа Марис», «Мостурфлот», «Круизный Дом», «ВодоходЪ», «Истлэнд», Poseidon Expeditions, Байкальская Виза Тур, Atlantis Line, «Солеанс тревел» и др.
В рамках Фестиваля круизов специалистов ждут: пресс-конференция, workshop для специалистов, обучающие семинары, мастер-классы и презентации круизных туроператоров, панельные дискуссии, анимация, лотерея.
Посетить фестиваль приглашаются представители туристических компаний, сетевых и независимых агентств, FIT- и MICE-компаний, корпоративные клиенты.
Участие в качестве посетителя – бесплатное!
Для посетителей предусмотрена уникальная возможность выиграть специальные призы и подарки от участников и организаторов!
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