Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
25 января
До Фестиваля круизов - 2019 остался всего месяц!
Ведущие круизные операторы и агентства примут участие в традиционном Фестивале круизов, который вновь пройдет в конце февраля в двух российских столицах

Четвертый ежегодный «Фестиваль круизов» традиционно пройдет в двух столицах:

20 февраля 2019 г., Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», Суворовский проспект д. 18

27 февраля 2019 г., Москва, отель «Марриотт Новый Арбат», ул. Новый Арбат, д. 32

 

В фестивале участвуют ведущие круизные операторы и агентства: «Инфофлот», Costa Cruises, «Виа Марис», «Мостурфлот», «Круизный Дом», «ВодоходЪ», «Истлэнд», Poseidon Expeditions, Байкальская Виза Тур, Atlantis Line, «Солеанс тревел» и др.

  

В рамках Фестиваля круизов специалистов ждут: пресс-конференция, workshop для специалистов, обучающие семинары, мастер-классы и презентации круизных туроператоров, панельные дискуссии, анимация, лотерея.

 

Посетить фестиваль приглашаются представители туристических компаний, сетевых и независимых агентств, FIT- и MICE-компаний, корпоративные клиенты.

Участие в качестве посетителя – бесплатное!

Для посетителей предусмотрена уникальная возможность выиграть специальные призы и подарки от участников и организаторов!

ПОДРОБНО О ФЕСТИВАЛЕ


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 