Новости До Фестиваля круизов - 2019 остался всего месяц! Ведущие круизные операторы и агентства примут участие в традиционном Фестивале круизов, который вновь пройдет в конце февраля в двух российских столицах

Четвертый ежегодный «Фестиваль круизов» традиционно пройдет в двух столицах: 20 февраля 2019 г., Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», Суворовский проспект д. 18 27 февраля 2019 г., Москва, отель «Марриотт Новый Арбат», ул. Новый Арбат, д. 32 В фестивале участвуют ведущие круизные операторы и агентства: «Инфофлот», Costa Cruises, «Виа Марис», «Мостурфлот», «Круизный Дом», «ВодоходЪ», «Истлэнд», Poseidon Expeditions, Байкальская Виза Тур, Atlantis Line, «Солеанс тревел» и др. В рамках Фестиваля круизов специалистов ждут: пресс-конференция, workshop для специалистов, обучающие семинары, мастер-классы и презентации круизных туроператоров, панельные дискуссии, анимация, лотерея. Посетить фестиваль приглашаются представители туристических компаний, сетевых и независимых агентств, FIT- и MICE-компаний, корпоративные клиенты. Участие в качестве посетителя – бесплатное! Для посетителей предусмотрена уникальная возможность выиграть специальные призы и подарки от участников и организаторов! ПОДРОБНО О ФЕСТИВАЛЕ

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