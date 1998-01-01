Новости Горячие новости Nordwind вновь задерживает ряд вылетов на морские курорты/ Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки денге на Филиппинах/ В Мадриде и Барселоне бастуют таксисты

Nordwind вновь задерживает ряд вылетов на морские курорты Вылет рейса Новосибирск — Пхукет (Таиланд) авиакомпании Nordwind Airlines задержался сегодня почти на 16 часов, сообщается на онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, - информирует «Интерфакс». По данным аэропорта, вылет должен был состояться в 00:50 по местному времени в среду (20:50 мск во вторник), ориентировочное время вылета — 17:00 по местному времени (13:00 мск). "Причина задержки — неприбытие воздушного судна в аэропорт", — сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в авиационных кругах. Между тем, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству сообщили, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, количество которых уточняется. Сообщается, что также переносится время выполнения рейса из Новосибирска в Краби. Изначально лайнер должен был подняться в небо в 17:30 (мск) среды, 23 января, но вылет состоится только 24 января, в 13:05 (мск). Этого рейса ожидают 354 пассажира, 56 из них прибывших из других городов. Туроператор «Пегас Туристик», заказчик полетной программы, разместил их в гостинице. Напомним, что вчера около 6:00 по местному времени Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind с 427 пассажирами на борту начал разбег на полосе в аэропорту Иркутска, но из-за помпажа (срывного режима работы двигателя) экипаж принял решение прекратить взлет. Лайнер вернулся на рулежную дорожку, высадил пассажиров, которые затем ожидали вылета на другом лайнере в гостинице. Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки денге на Филиппинах Вспышка лихорадки денге произошла на Филиппинах, сообщает сегодня Ростуризм. "На юго-востоке острова Минданао в провинциях Северный Агусан, Северный Суригао (включая популярный у любителей сёрфинга остров Сиаргао) и Южный Суригао произошла вспышка заболеваемости лихорадкой денге. Российским туристам, планирующим поездку на Филиппины в ближайшие месяцы, следует принять во внимание риски заболевания и по возможности воздержаться от посещения этих провинций", — говорится в сообщении. В Ростуризме призвали туроператоров, реализующих туры на Филиппины, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и необходимости использования индивидуальных средств защиты. "В качестве таких средств защиты могут выступить оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты", — уточнили в Ростуризме. В Мадриде и Барселоне бастуют таксисты В крупнейших городах Испании Мадриде и Барселоне с пятницы продолжается забастовка традиционных таксистов в знак протеста против неравных условий работы с водителями, которые обслуживают клиентов через онлайн-платформы Uber и Cabify, сообщает газета El Pais. По данным издания, забастовки таксистов начались в пятницу, 18 января. На этой неделе число бастующих приближается к 30 тысячам. Как отмечает El Pais, таксисты заблокировали центр Мадрида (площадь Пуэрта-дель-Соль, улица Гран-Виа), значительно затруднив работу общественного транспорта (движение по некоторым маршрутам было отменено). В столице работают около ста таксистов — для инвалидов и тех, кому нужно попасть на процедуры в больницы. Сообщается, что около выставочного центра «Фериа де Мадрид» сжигают шины. Забастовки таксистов в Мадриде и Барселоне проходят не впервые. Их цель – добиться урегулирования ситуации с выдачей разрешений на прокат автомобиля с водителем (VTC), которыми пользуются сервисы автомобильных перевозок пассажиров Uber и Cabify. Суть в том, что лицензия стоит 140 тыс. евро, а разрешение VTC – 35 евро. /TOURBUS.RU

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