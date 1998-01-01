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Петербург и финскую Сайму свяжет новый «туристический коридор»

Новый совместный проект города на Неве, Ленобласти и приграничных городов Финляндии представили в Хельсинки

В ходе завершившейся в Хельсинки Международной туристической выставки Matka Travel Fair - 2019 общественности представили новый совместный проект города на Неве, Ленинградской области и приграничных городов Финляндии «Туристический коридор Петербург - Сайма», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Как поясняли его инициаторы, в наступившем году Петербург, Ленобласть и финские города приграничного региона (Савонлинна, Иматра, Лаппеенранта и Миккели) начинают совместную работу по разработке и продвижению нового проекта, ориентированного на привлечение туристов из Китая, Южной Кореи и Центральной Европы. При этом главной целью сотрудничества является создание полнофункционального «туристического коридора», который предполагается наполнить новыми предложениями для туристов.

Причем разрабатывать их будут совместными усилиями все участники проекта, а реализовывать – коммерческие компании, благодаря чему планируется значительно увеличить въездной поток гостей. И в первую очередь – за пределами «высокого» туристского сезона. А для того чтобы проект был максимально близок к реализации, есть намерение заметно улучшить логистическую доступность нужных регионов, тем самым обеспечив туристам наиболее комфортное путешествие.

Проект «Туристический коридор Петербург - Сайма» будет реализован в течение трех лет, а его финансирование осуществляется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия - Россия 2014-2020».

Как считает глава Комитета по развитию туризма Смольного Евгений Панкевич, «в результате успешной совместной работы образуется синергия, которая позволяет достигать наилучшего взаимовыгодного результата».

В свою очередь, мэр Иматры Кай Рослакка подчеркивает, что «регион Сайма должен в определенной мере оттенять туристические возможности Петербурга: если он предоставляет широкие возможности для городского отдыха, то наш – прежде всего подразумевает отдых на природе».

Поддерживает новинку и директор регионального маркетингового агентства GoSaimaa Юха Сорьонен. «Это сотрудничество, безусловно, выгодно всем сторонам проекта, поскольку позволяет привлекать дополнительных клиентов, - считает он. – А для нас крайне важно, что наши туристические продукты на общем рынке мы продвигаем совместными с россиянами усилиями».

Как пояснила начальник отдела по развитию СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская, «Петербург и регион озера Сайма - два совершенно разных опыта туристской поездки: с одной стороны, туристы смогут познакомиться с достопримечательностями Северной столицы, а с другой - с регионом озера Сайма, где можно погрузиться в атмосферу чистейшего воздуха, озер и природы».

Стоит напомнить, что в настоящее время ведется подготовка и по двум другим новым совместным проектам приграничного сотрудничества, которые будут рассматриваться и утверждаться в марте 2019 года. При этом заявка на них уже подготовлена, а партнеры для участия с обеих сторон, российской и финской, подобраны.

Первый – это Visit Vuoksi, экологический проект по организации туров в регионе Вуоксы как со стороны Финляндии, так и Ленинградской области, направленный на создание и благоустройство экологических маршрутов и сети экологических троп озерно-речной системы Вуокса.

А второй – совместный с финской стороной проект «Дорогами Суворова», направленный на объединение усилий музейного сообщества и туристического бизнеса по созданию маршрутов, посвященных деятельности великого полководца.

/TOURBUS.RU