Новости Проект внедрения электронной путевки снова предлагают обсудить Эксперты туррынка рассказали, появилось ли что-то принципиально новое в опубликованных Минэкономразвития документах

Минэкономразвития вынесло на обсуждение проекты постановлений, касающиеся внедрения электронной путевки, - информирует АТОР. Первый проект – постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка создания и функционирования единой информационной системы электронных путевок, структуры единой информационной системы электронных путевок и условий предоставления информации, содержащейся в единой информационной системе электронных путевок» – включает в себя три документа. Это: условия предоставления информации, содержащейся в единой информационной системе электронных путевок; порядок создания и функционирования единой информационной системы электронных путевок; структура единой информационной системы электронных путевок. По мнению экспертов АТОР, наибольший интерес для туристической отрасли представляет последний документ («структура»). В нем, в том числе, определяются данные, которые необходимо вносить в систему. Новый документ не претерпел существенных изменений в сравнении с текстом, ранее разработанным создателем системы. Структура по-прежнему предполагает внесение туроператорами большого объема информации о туре, включая паспортные данные каждого туриста. При этом некоторая информация должна «выбираться из справочников», к которым ранее было очень много вопросов. В имеющихся в системе справочниках на момент «приемки» системы Ростуризмом (осень 2018 года) были некорректно введены данные об аэропортах, названия многих городов и стран было сложно найти, зато были указаны многочисленные пункты, из которых авиаперевозка вообще не осуществляется. «Если возвращаться к ранее обсуждаемой системе, необходимо наполнить ее информацией, которая необходима потребителю и регулятору, но при этом не является избыточной», - говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. В документе осталось и самое дискуссионное положение прежней версии – об общей цене турпродукта. Так, указано, что «система обеспечивает сбор, хранение и анализ […] данных (сведений) договора о реализации туристского продукта, содержащих […] общую цену туристского продукта по договору о реализации туристского продукта)». Сложность заключается в том, что сведения в систему заносит туроператор, а реализует тур – турагент. Последний может внести в заявку дополнительные услуги (например, заказ индивидуального трансфера), увеличив его итоговую стоимость. В результате стоимость турпродукта у туриста может отличаться от стоимости его договора с туроператором. Отдельно в пояснительной записке к постановлению сообщается, что функции оператора системы более не возлагаются на Ростуризм, а передаются «Ростеху» - на условиях концессии. Второй документ – проект постановления Правительства «Об утверждении Требований к использованию документов ‎в электронной форме и Правил обмена информацией в электронной форме между туроператором, турагентом и туристом и (или) иным заказчиком при реализации туристского продукта». В его составе два документа: правила обмена информацией в электронной форме между туроператором, турагентом и туристом и (или) иным заказчиком при реализации туристского продукта и требования к использованию документов в электронной форме туроператором, турагентом и туристом и (или) иным заказчиком при реализации туристского продукта. Эти документы также практически полностью повторяют свои предыдущие версии. Постановление предусматривает широкий перечень требований к информационным системам туроператора и агента. Участникам рынка, включая потребителей, может быть непросто вписаться в новую систему работы на рынке, если система не будет внедряться поэтапно, считают эксперты. Оба проекта постановлений находятся на начальной стадии обсуждения – проходят антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение. При этом пока неизвестно, являются ли эти версии документов окончательными, указывают эксперты Ассоциации туроператоров. Комментируя публикацию этих документов, Георгий Мохов, генеральный директор юридической компании «Персона Грата», сообщил нашему корреспонденту, что «официально функции оператора системы были переданы «Ростеху» на условиях концессии полгода назад. С тех пор никаких «новых событий» не произошло. Было создано новое акционерное общество НТТ, но оно пока не представило свою версию системы «электронная путевка», равно как и не представило никаких доработок к предыдущей версии. Так что мы пока ждем…» /TOURBUS.RU

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