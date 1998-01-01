Новости РДЖ запускает новые «Ласточки-Премиум» в «город невест» Туркомпании разошлись во мнениях, насколько новый комфортабельный экспресс повысил интерес столичных туристов к старинному Иваново, входящему в Золотое кольцо

ОАО "РЖД" с 11 февраля запускает дополнительную пару дневных скоростных поездов "Ласточка-Премиум" между Иваново и Москвой, сообщает пресс-служба РЖД. Дневные "Ласточки" №838/837 сообщением Москва — Иваново будут курсировать ежедневно. Время отправления с Курского вокзала в Москве в 14:04, время прибытия в Иваново — 17:59. Из Иванова поезд будет отправляться в 13:36 и прибывать в столицу на Курский вокзал в 17:24. И в одном, и в другом направлении поезд будет делать две остановки: во Владимире и Шуе. Как сообщают в РЖД, в настоящее время между Москвой и Иваново курсирует три пары поездов "Ласточка". Заполняемость поездов составляет почти 90%. Между тем, по информации РСТ, далеко не все местные турфирмы заметили рост турпотока из столицы в старинный «город невест» в связи с появлением в минувшем году комфортабельных «Ласточек». «Турпоток, конечно, вырос, – уверен исполнительный директор компании «Багира» Максим Пахолков. – Когда я жду на вокзале свою группу, то вижу, что с «Ласточки» группы туристов встречают сразу несколько ивановских агентств. Но основной турпоток, на мой взгляд, все же обслуживается по прямым заявкам московских турфирм». Подтверждают увеличение турпотока из столицы и в компании «Спутник-Иваново». «По нашим подсчетам, рост довольно серьезный, около 20%, – рассказывает ведущий специалист компании Марина Уткина. – Особенно удобно стало ездить на один день. Туристы успевают посмотреть не только Иваново, но и Шую, Палех или Плес». По словам г-жи Уткиной, многие туристы в город приезжают самостоятельно, а в «Спутник-Иваново» звонят с просьбой организовать экскурсии. Такой формат работы удобен и туристам, и агентству. А вот в турфирме «Твой тур» не заметили увеличения турпотока после запуска «Ласточки». «Большинство наших туристов предпочитают однодневные или многодневные туры с автобусным проездом, так как на «Ласточке» не всегда есть свободные места, – рассказывает менеджер агентства Ирина. – Мы пробуем организовывать туры под «Ласточку», но за прошедший год ими воспользовались менее 10 человек – в основном из Московской области. Автобус получается удобнее». Наконец, директор уникального Музея мыла в городе Шуя, где также делает остановки «Ласточка», Татьяна Кульвановская, отмечает, что «пока надежды не оправдались». По словам г-жи Кульвановской, «причин этому несколько. Во-первых, многие москвичи до сих пор не знают, что до Иванова теперь можно доехать за неполных четыре часа, а до Шуи – за три. Во-вторых, «Ласточка» неудобна для перевозки туристических групп, особенно детских: сложности – в правилах РЖД по организации проезда и приобретению билетов. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов и усложнившееся материальное положение россиян: первое, на чем начинают экономить люди, это развлечения, включая туризм». Отметим, что сегодня одним из символов Иваново-Вознесенска стал ряд уникальных сооружений в стиле конструктивизма - «красного авангарда», - подобных которым нет ни в одном из городов Золотого кольца. Речь идёт о «доме-птице», «доме-подкове», «доме-корабле», Доме коллектива, здании Ивсельхозбанка, об уникальном театре с тремя залами в трёх этажах, с крыши которого видны хорошо сохранившиеся кварталы промышленной застройки начала прошлого века, часть из которых в перспективе может быть музеефицирована. Интересен туристам и Музей ивановских ситцев — одного из главных туристических брендов региона. В начале прошлого века иваново-вознесенские предприятия выпускали до 42 видов ситцевых тканей. «Несмотря на то, что Иваново давно входило в состав Золотого кольца, развитию туризма уделялось явно недостаточно внимания, - рассказал ранее нашему порталу глава города Владимир Шарыпов, - и сегодня мы ясно увидели, как мы отстали от соседей. Но я надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему». «Сегодня в Иваново 31 гостиница, за последний год в них переночевало 506 тысяч туристов, - рассказала нам, в свою очередь, зам. председателя комитета по культуре администрации города Иваново Ирина Голубева. - Предстоит реконструкция до уровня 3-4* гостиниц «Вознесенская» и «Азимут», появится несколько хостелов мирового уровня». /TOURBUS.RU

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