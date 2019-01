Новости Сеть Courtyard by Marriott за два года увеличит число своих отелей в Европе на 50% Стали известны планы по открытию в ближайшее время тридцати новых европейских отелей под популярным брендом Courtyard

Бренд Courtyard by Marriott, входящий в сеть Marriott International, планирует увеличить свое присутствие в Европе на 50% в ближайшие два года, - сообщили нам в компании. С открытием около 30 новых отелей в дополнение к уже существующим 63-м Courtyard предложит своим гостям неизменно высокий уровень сервиса, отвечающий запросам нового поколения бизнес-путешественников. В дополнение к расширению своей сети на развитых рынках Германии, Франции и Великобритании, Courtyard продолжит предлагать новаторский подход на семи новых рынках, включая Армению, Финляндию и Исландию. Так, в Париже Courtyard Paris Gare de Lyon открыл свои двери в октябре 2018, а открытие Courtyard Hamburg City в Гамбурге запланировано на весну 2019. В дополнение к этим двум открытиям Courtyard by Marriott продолжит активно развивать свою обширную сеть в Европе в ближайшие два года: - Великобритания – На британском рынке уже работают семь отелей Courtyard, и в ближайшее время откроется еще пять в ключевых городах, таких как Лондон, Глазго и Оксфорд. - Франция – За открытием Courtyard Paris Gare de Lyon последуют еще 10 новых отелей, восемь из которых в Париже. - Германия – Предстоящее открытие Courtyard Munich Garching откроет дорогу еще трем отелям в Гамбурге, Мюнхене и Дортмунде. После открытия портфолио Courtyard в этой стране будет насчитывать 18 отелей. - Новые рынки – Бренд также планирует дебютировать на множестве рынков в предстоящие два года, включая Румынию (Клуж-Напока, Бухарест), Армению (Ереван), Хорватию (Сплит), Финляндию (Тампере), Исландию (Кефлавик), Грузию (Батуми) и Македонию (Скопье). Как отмечает Джон Лайсенс, вице-президент компании Premium and Select Brands Marriott International в Европе “нашими гостями движет страсть, трудолюбие и успех. Исходя из этих критериев, Courtyard by Marriott адаптировал свою стратегию развития, чтобы предлагать больше выбора в новых и удобных бизнес-хабах, сочетая инновационные технологии со стилем и комфортом. Именно это помогает нам соответствовать запросам нового поколения глобальных бизнес-путешественников.” Напомним, что бренд Courtyard by Marriott занимает лидирующие позиции в категории Select Service уже 30 лет и предлагает путешественникам более 1 100 отелей в более чем 50 странах. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка