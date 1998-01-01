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23 января
Сеть Courtyard by Marriott за два года увеличит число своих отелей в Европе на 50%
Стали известны планы по открытию в ближайшее время тридцати новых европейских отелей под популярным брендом Courtyard
Бренд Courtyard by Marriott, входящий в сеть Marriott International, планирует увеличить свое присутствие в Европе на 50% в ближайшие два года, - сообщили нам в компании. С открытием около 30 новых отелей в дополнение к уже существующим 63-м Courtyard предложит своим гостям неизменно высокий уровень сервиса, отвечающий запросам нового поколения бизнес-путешественников.
В дополнение к расширению своей сети на развитых рынках Германии, Франции и Великобритании, Courtyard продолжит предлагать новаторский подход на семи новых рынках, включая Армению, Финляндию и Исландию.
Так, в Париже Courtyard Paris Gare de Lyon открыл свои двери в октябре 2018, а открытие Courtyard Hamburg City в Гамбурге запланировано на весну 2019.
В дополнение к этим двум открытиям Courtyard by Marriott продолжит активно развивать свою обширную сеть в Европе в ближайшие два года:
- Великобритания – На британском рынке уже работают семь отелей Courtyard, и в ближайшее время откроется еще пять в ключевых городах, таких как Лондон, Глазго и Оксфорд.
- Франция – За открытием Courtyard Paris Gare de Lyon последуют еще 10 новых отелей, восемь из которых в Париже.
- Германия – Предстоящее открытие Courtyard Munich Garching откроет дорогу еще трем отелям в Гамбурге, Мюнхене и Дортмунде. После открытия портфолио Courtyard в этой стране будет насчитывать 18 отелей.
- Новые рынки – Бренд также планирует дебютировать на множестве рынков в предстоящие два года, включая Румынию (Клуж-Напока, Бухарест), Армению (Ереван), Хорватию (Сплит), Финляндию (Тампере), Исландию (Кефлавик), Грузию (Батуми) и Македонию (Скопье).
Как отмечает Джон Лайсенс, вице-президент компании Premium and Select Brands Marriott International в Европе “нашими гостями движет страсть, трудолюбие и успех. Исходя из этих критериев, Courtyard by Marriott адаптировал свою стратегию развития, чтобы предлагать больше выбора в новых и удобных бизнес-хабах, сочетая инновационные технологии со стилем и комфортом.
Именно это помогает нам соответствовать запросам нового поколения глобальных бизнес-путешественников.”
Напомним, что бренд Courtyard by Marriott занимает лидирующие позиции в категории Select Service уже 30 лет и предлагает путешественникам более 1 100 отелей в более чем 50 странах.
/TOURBUS.RU
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