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23 января
Сеть Courtyard by Marriott за два года увеличит число своих отелей в Европе на 50%

Стали известны планы по открытию в ближайшее время тридцати новых европейских отелей под популярным брендом Courtyard


Бренд Courtyard by Marriott, входящий в сеть Marriott International, планирует увеличить свое присутствие в Европе на 50% в ближайшие два года, - сообщили нам в компании.  С открытием около 30 новых отелей в дополнение к уже существующим 63-м Courtyard предложит своим гостям неизменно высокий уровень сервиса, отвечающий запросам нового поколения бизнес-путешественников.

 

В дополнение к расширению своей сети на развитых рынках Германии, Франции и Великобритании, Courtyard продолжит предлагать новаторский подход на семи новых рынках, включая Армению, Финляндию и Исландию.

 

Так, в Париже Courtyard Paris Gare de Lyon открыл свои двери в октябре 2018, а открытие Courtyard Hamburg City в Гамбурге запланировано на весну 2019.

 

В дополнение к этим двум открытиям Courtyard by Marriott продолжит активно развивать свою обширную сеть в Европе в ближайшие два года:

 

Великобритания – На британском рынке уже работают семь отелей Courtyard, и в ближайшее время откроется еще пять в ключевых городах, таких как Лондон, Глазго и Оксфорд.

Франция – За открытием Courtyard Paris Gare de Lyon последуют еще 10 новых отелей, восемь из которых в Париже.

 

Германия – Предстоящее открытие Courtyard Munich Garching откроет дорогу еще трем отелям в Гамбурге, Мюнхене и Дортмунде. После открытия портфолио Courtyard в этой стране будет насчитывать 18 отелей.

 

 

Новые рынки – Бренд также планирует дебютировать на множестве рынков в предстоящие два года, включая Румынию (Клуж-Напока, Бухарест), Армению (Ереван), Хорватию (Сплит), Финляндию (Тампере), Исландию (Кефлавик), Грузию (Батуми) и Македонию (Скопье).

 

Как отмечает Джон Лайсенс, вице-президент компании Premium and Select Brands Marriott International в Европе “нашими гостями движет страсть, трудолюбие и успех. Исходя из этих критериев, Courtyard by Marriott адаптировал свою стратегию развития, чтобы предлагать больше выбора в новых и удобных бизнес-хабах, сочетая инновационные технологии со стилем и комфортом.

 Именно это помогает нам соответствовать запросам нового поколения глобальных бизнес-путешественников.”

 

Напомним, что бренд Courtyard by Marriott занимает лидирующие позиции в категории Select Service уже 30 лет и предлагает путешественникам более 1 100 отелей в более чем 50 странах.

/TOURBUS.RU


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