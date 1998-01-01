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На Париж обрушился снегопад/ 427 туристов не смогли вовремя вылететь из Иркутска в Таиланд из-за нештатной ситуации при взлете/ Росавиация просит пересмотреть дело о взыскании с нее в пользу "Трансаэро" 664 млн руб.

На Париж обрушился снегопад

Сегодня одна из главных достопримечательностей французской столицы — Эйфелева башня — приостановила работу из-за снегопада, сообщает «Интерфакс».

"Из-за снегопада Эйфелева башня в настоящий момент закрыта для посещения", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте достопримечательности.

Ресторан под названием 58 Tour Eiffel, расположенный на первом ярусе башни, также закрыт.

Ранее во вторник снегопад обрушился на центральный регион Франции, что затрудняет движение транспорта.

В регионе Иль-де-Франс уже ограничили скорость движения автомобилей. Грузовым машинам и транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, запрещен въезд на ряд автомагистралей.

Французские железнодорожные компании предупредили своих пассажиров о том, что из-за непогоды движение поездов может осуществляться с перебоями.

В парижских аэропортах на запрос газеты "Фигаро" накануне сообщили, что готовы к таким погодным условиям. Между тем, в официальном Twitter-аккаунте столичных аэропортов размещено сообщение, в котором рекомендуется заранее проверять статус своего рейса.

427 туристов не смогли вовремя вылететь из Иркутска в Таиланд из-за нештатной ситуации при взлете

Как сообщает «Интерфакс», сегодня около 6:00 по местному времени Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind с 427 пассажирами на борту начал разбег на полосе в аэропорту Иркутска, но из-за помпажа (срывного режима работы двигателя) экипаж принял решение прекратить взлет.

Лайнер вернулся на рулежную дорожку, высадил пассажиров, которые затем ожидали вылета в гостинице. Во время инцидента никто не пострадал.

Пассажиры задержанного в Иркутске чартерного рейса авиакомпании Nordwind вылетели в Таиланд в 20:30 по местному времени (15:30 мск), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе иркутского аэропорта.

"Прибытие запасного самолета из Ростова, который заберет туристов из Иркутска, намечено на 17:50 местного времени (12:50 мск). Соответственно, вылет перенесен на 20:30", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что туристы должны вылететь из Иркутска на Пхукет в 19:00 (14:00 мск).

Росавиация просит пересмотреть дело о взыскании с нее в пользу "Трансаэро" 664 млн рублей

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) подало в Верховный суд (ВС) РФ жалобу на постановление Арбитражного суда Московского округа, который 30 октября 2018 года подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании с Росавиации в пользу ОАО "Авиакомпания "Трансаэро" 664 млн рублей, которые бюджет недоплатил за перевозку пассажиров по льготным ценам.

Как следует из картотеки суда, жалоба зарегистрирована 10 января.

Ранее сообщалось, что Девятый апелляционный арбитражный суд 8 мая 2018 года отменил решение суда первой инстанции о взыскании с Росавиации в пользу ОАО "Авиакомпания "Трансаэро" 664 млн рублей, которые бюджет недоплатил за перевозку пассажиров по льготным ценам.

Данный спор связан с исполнением договора о предоставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета в пределах 1,095 млрд рублей, выделявшихся для обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно.

Согласно материалам дела, перевозки по сниженным ценам проводились с апреля по октябрь, но субсидии на сумму 363,86 млн рублей компания получила только за период до конца июня.

Представители Росавиации говорили, что для получения денег перевозчик должен был своевременно предоставлять справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, но Арбитражный суд Москвы, опираясь на позицию Верховного суда РФ, решил, что это не так.

/TOURBUS.RU



