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Прошедший год стал рекордным по количеству задержанных авиарейсов

Компания AirHelp предоставила нашему порталу статистику по задержанным в России и во всем мире авиарейсам

Специалисты AirHelp, ведущей в мире компании по выплате компенсаций за сорванные рейсы, посчитали количество рейсов, задержанных в 2018 году, - сообщили нам в компании.

Впервые более 10 млн авиапассажиров по всему миру пострадали от серьезных задержек и отмен прямых рейсов, за которые полагается компенсация, предусмотренная Евросоюзом.

В России за прошедший год с проблемами во время авиаперелётов (включая не столь значительные нарушения, за которые не полагается компенсация) столкнулись почти 9,3 млн пассажиров.

При этом средний показатель пунктуальности для всех российских аэропортов в 2018 году остался неплохим - в среднем 83% рейсов вылетало из России вовремя.

Как отмечают в компании, почти каждый пятый перелёт в мире в ушедшем году был либо задержан (как минимум более чем на 15 минут), либо отменён; в России с аналогичными проблемами столкнулись пассажиры почти 17% рейсов.

Среди главных факторов, способствовавших росту количества таких ситуаций, — забастовки сотрудников авиакомпаний и значительное увеличение пассажиропотока, приведшее к дополнительной нагрузке на аэропорты, столкнувшиеся с проблемой ограниченной пропускной способности.

«2018 год войдёт в историю как время, когда индустрия авиаперевозок столкнулась с небывалыми перегрузками. Прошлый год показал, что права авиапассажиров ещё не стали основным приоритетом для авиакомпаний — в этом направлении предстоит ещё работать и работать. Мы стали получать гораздо больше заявок на обработку претензий», — прокомментировал итоги исследования Хенрик Зиллмер, CEO AirHelp и эксперт в области защиты прав авиапассажиров.

/TOURBUS.RU