Новости Новогодние праздники могут сократить? Эксперты туррынка разошлись в оценке предложений по сокращению новогодних каникул или введению гибкого графика зимнего отдыха

Как сообщает «Интерфакс», на минувшей неделе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники плохо влияют на экономику страны. "У нас праздники очень длинные, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить", — сказал г-н Медведев на церемонии вручения премий правительства в области СМИ. "14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает", —добавил премьер. На фоне этого заявления вчера в интервью "Российской газете" глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявлял, что не исключает возможности изменения праздничного новогоднего календаря. «Было предложение от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни», - отметил он. Позже в СМИ появилось его разъяснение о том, что пока в верхней палате нет подобных законодательных инициатив. Кроме того, действующая редакция Трудового кодекса позволяет в коллективных трудовых договорах сократить или увеличить праздничный период для сотрудников, причем это касается не только январских праздников, но и любых выходных. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин также заявил, что в ведомство не направлялись законодательные инициативы о сокращении новогодних выходных. Сокращение новогодних каникул или введение гибкого графика отдыха негативно скажется на деятельности туристических компаний и помешает туристам заранее планировать отдых, считает между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Полагаю, с точки зрения туризма каникулы по решению работодателя – не самый удачный вариант. Не имея заранее общих для всех дат отдыха, турбизнес не сможет планировать продажи, заказывать номера в отелях и авиаперевозку", — сказала г-жа Тюрина. Она также отметила, что работодателям и сотрудникам предложенная мера может создать проблемы, если они отправляются на отдых в новогодние каникулы. "Им важно заблаговременно знать даты зимних каникул, чтобы, например, купить тур заранее и подешевле", — добавила она. Комментируя нам полемику о возможном уменьшении новогодних каникул, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», заявил нашему порталу: «Идея хорошая, 10 дней отдыха – это много, такой долгий отдых выбивает из рабочей колеи. Несколько лет назад такой практики – отдыхать так долго на новогодних каникулах – не было. На мой взгляд, семи дней вполне достаточно. Конечно, такое сокращение скажется на туристическом потоке, но баланс найти всегда можно. В промежуток между 10 и 20 января многие туристические объекты стоят пустые, и, если грамотно сократить дни отдыха в период праздников, можно более или менее равномерно распределить туристический поток и избежать таких простоев. Ну и что касается работы в праздники, то туристическая индустрия всегда работает в период новогодних каникул. У нас в офисе было только два дня полноценного отдыха, в остальное время наши сотрудники дежурили и оказывали необходимую поддержку нашим туристам, думаю, что у коллег ситуация была аналогичная. Также хотел бы отметить, что такие долгие праздники в некоторых компаниях сказываются на зарплате сотрудников, а если у клиента нет лишних денег, то он никуда не поедет. Так что, если Совфед примет решение сократить праздничные дни, положительный эффект будет иметь место». /TOURBUS.RU

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