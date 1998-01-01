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22 января
В ушедшем году в мире было совершены 1,4 млрд турпоездок
Опубликован ежегодный отчет Всемирной туристской организации ООН (UNWTO)
Число поездок туристов во всем мире в 2018 году достигло рекордных 1,4 млрд – на 6% больше, чем годом ранее. Это следует из только что опубликованного ежегодного отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
«Туристы во всем мире в 2018 году совершили на 6% больше поездок, чем годом ранее – в общей сложности 1,4 млрд. Ожидалось, что этот рубеж будет пройден только в 2020 году», — сообщает UNWTO.
Число поездок на Ближний Восток выросло на 10%, в Африку – на 7%, Азию и Европу – на 6%. Северную и Южную Америку туристы посещали на 3% чаще, чем годом ранее.
По данным UNWTO, количество международных прибытий в Европу в 2018 году составило 713 млн. На 7% вырос турпоток в Южную Европу, на 6% — в Западную и Восточную. В Северной Европе улучшения не было из-за снижения турпотока в Великобританию на фоне Brexit.
В Азиатско-Тихоокеанский регион туристы совершили 343 млн поездок, в Северную и Южную Америку – 217 млн. Незначительно снизился турпоток (-2%) в Центральную Америку и на Карибы из-за ураганов "Ирма" и "Мария", произошедших в сентябре 2017 года.
Африку по итогам года посетили 67 млн раз, Ближний Восток – 64 млн.
"Ожидается, что в 2019 году турпоток в мире вырастет еще на 3-4% из-за стабильных цен на топливо, что приводит к доступности авиаперевозок. Также есть тенденция к сильному росту числа поездок из развивающихся стран – в первую очередь Индии и России, а также из Азии и арабских стран", — отмечают в UNWTO.
Кроме того, в этом году путешественники будут следовать новым трендам – например, ездить с целью спорта и оздоровления, - отмечают специалисты всемирной организации.
Напомним, что в ходе встречи с журналистами в конце минувшего года исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что в секторе российского внутреннего туризма «ранее более 85-95% путешествий по стране были самостоятельными, но за последние три-четыре года их доля сократилась до 75-80%. Это существенная динамика. Приход крупных туроператоров привел к снижению цен на массовых направлениях – те, кто раньше ездил самостоятельно, стали их клиентами».
«При этом на рынке выездного туризма ситуация обратная. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, происходит рост спроса на индивидуальные туры на 2-3% за счет туристов, которые раньше не пользовались услугами туроператоров. Особого перемещения из организованного в самостоятельный сегмент мы не видим», - заключила эксперт.
/TOURBUS.RU
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