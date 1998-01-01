Новости «Все включено» может пострадать от роста цен на алкоголь Эксперты комментируют влияние на турецкую туротрасль резкого повышения налога на алкоголь в стране

Повышение властями Турции налога на алкоголь может привести к росту цен на отдых по системе "все включено", - пишет сегодня местная газета Yeni Alanya. «Повышение налога на алкоголь на 13,4% окажет негативное влияние на туристический сектор. В предыдущие годы цены сдерживались, чтобы привлечь в страну туристов, но дальше этого делать не получится. Качество услуг неизбежно упадет, либо вырастут цены для туристов», — цитирует издание вице-президента Фонда содействия туризму Аланьи (ALTAV) Мехмета Дахагоглу. Как рассказали в свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР), больше всего последствия роста акцизов на алкоголь почувствуют на себе путешественники, которые остановятся в бюджетных отелях, работающих по системе "все включено". Ассортимент спиртных напитков в таких гостиницах, вероятно, будет пересмотрен в пользу более дешевых местных брендов. "В то же время в отелях luxury-сегмента с концепцией "ультра все включено" перечень спиртных напитков, скорее всего, не изменится. Фешенебельные отели Турции стараются предлагать своим гостям элитный импортный алкоголь – для многих отелей это вопрос статуса", — отметили в АТОР. По данным газеты, из-за нового налога в Турции также может вырасти количество подделок алкоголя. Бары и кафе могут начать самостоятельно изготавливать спиртные напитки в попытках сэкономить. "Но отельеры вряд ли на такое пойдут. Это грозит им не только репутационными рисками, но и уголовным преследованием. Конечно, случаи с поддельным спиртным в гостиницах случались, но они в пересчете на количество туристов в стране крайне редки. Риск нарваться на фальсификат есть скорее за пределами отеля – во время поездки на яхте, в местном ресторане или при покупке спиртного где-то в придорожном кафе", — пояснили в АТОР. Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», пояснил нашему корреспонденту: «На турпотоке из России это никак не скажется, наши туристы ничего не заметят. Никто не знает, сколько стоит алкоголь оптом, крупные отельные сети тоннами закупают алкогольную продукцию, так что подорожание на несколько лир не сильно их огорчит. Конечно, они негодуют, но делают это для того, чтобы туроператорские компании не возмущались росту цен. У нас сейчас по акции раннего бронирования спрос на Турцию вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если бы туристы были недовольны, таких показателей не было бы. Отмечу, что, если бы туристы брали не all inclusive, а отдыхали по системе B&B, то рост цен на алкоголь был бы для них заметен и вот тогда мог бы негативно сказаться на росте турпотока». /TOURBUS.RU

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