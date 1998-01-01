Новый международный аэропорт открылся на юге Израиля

Аэропорт Рамона, которой полностью начнет функционировать в сентябре, сможет принимать в год более 4 млн пассажиров

Новый международный аэропорт Рамон торжественно открылся вчера в долине Тимна, в 18 км от израильского курорта Эйлат, сообщает The Jerusalem Post.

Первых пассажиров аэропорт, названный в честь Илана и Асафа Рамонов — единственного израильского астронавта, погибшего в 2003 году во время космической миссии на шаттле "Колумбия", и его сына, который разбился в 2009 году во время учебно-тренировочного полета на военном самолете F-16, примет 4 февраля. Для международных рейсов аэропорт откроется в сентябре.

По прогнозу, в первый год своей работы новая воздушная гавань примет около 2 млн пассажиров. Со временем предполагается увеличение пассажиропотока до 4,2 млн человек.

Рамон заменит аэропорты Овда и Эйлат, ранее обслуживающие туристов, прилетающих на отдых на Красное море. Кроме того, Рамон сможет в случае необходимости стать дублером аэропорта им. Бен-Гуриона вместо используемых в этом качестве до настоящего времени аэропортов Ларнаки и Аммана.

Аэропорт в центре Эйлата перестанет принимать самолеты 18 марта этого года, чуть позже пассажирские рейсы перестанет принимать аэропорт Овда. Территория аэропорта в центре Эйлата будет использована для развития города и расширения его туристической инфраструктуры.

Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта — одна из самых протяженных на Ближнем Востоке. Ее длина — 3,6 км, что позволяет производить взлет и посадку различных типов воздушных судов. Пассажирский терминал занимает площадь около 35 тыс. кв. м и отличается особым дизайном. Для внутреннего интерьера пассажирского терминала использована отделка бамбуком и алюминием. В центре здания расположен декоративный бассейн.

Общая стоимость строительства новой воздушной гавани Израиля составила около 1,7 млрд шекелей (порядка $460 млн).

Выступая на церемонии, премьер-министр Израиля г-н Нетаниягу сказал: "Новый аэропорт будет способствовать беспрецедентному расцвету наших международных отношений, развитию сотрудничества со странами Азии, Африки, арабского и мусульманского мира.

Самолеты будут прибывать сюда и с юга, и с востока, и с севера. Это огромное изменение международного статуса Израиля, его доступности. Мы открываем новые возможности для полётов в воздушном пространстве государств в ключевых регионах".

В свою очередь сайт Newsru. com. сообщает, что авиакомпании, которые будут осуществлять рейсы в аэропорт Рамон, будут освобождены от уплаты аэросборов. Этот шаг призван стимулировать международную деятельность в сфере авиасообщения на юге страны.

Для удобства пассажиров от аэропорта Рамон будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы в дни поэтапного перехода на коммерческую эксплуатацию аэропорта. Минтранс задействует несколько автобусных маршрутов, связывающих Эйлат с новым аэропортом. Стоимость проезда по специальному тарифу составит лишь 4,2 шекеля (74 руб.).

Кроме того, автобус маршрута 397, следующий из Эйлата в Беэр-Шеву будет заезжать теперь в Рамон и обеспечит связь аэропорта с центром страны. Рассматривается и возможность введения нового маршрута от аэропорта к гостиницам Мертвого моря.

Ранее, комментируя нам информацию об открытии нового аэропорта, эксперт по израильскому туризму Олег Драгунский заявил нашему порталу: «Новость эта по-настоящему важная и хорошая. Нельзя не отметить удобное расположение аэропорта Рамон на шоссе вдоль иорданской границы, а также его близость к Эйлату - всего 18 км. Со временем, надеюсь, рядом с аэропортом будет расположена и станция высокоскоростной железной дороги из центра Израиля до Эйлата.

Насколько мне известно, несколько европейских авиакомпаний, в том числе лоукостеров, уже подали заявки на выполнение рейсов из Рамона. Хотелось бы, чтобы выполнялись регулярные рейсы туда и из России, поскольку не все туристы готовы летать чартерами в аэропорт Овда».

/TOURBUS.RU