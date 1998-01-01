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Минский офис «Натали Турс» начинает судебный процесс против российского оператора/ МИД РФ предупредил российских туристов о лихорадке денге в Малайзии/ Российский турист погиб при падении с балкона на горнолыжном курорте в Италии

Минский офис «Натали Турс» начинает судебный процесс против ООО „Панорама Тур“

Минский офис «Натали Турс» начинает судебный процесс против юрлица «Натали». Уже 31 января 2019 года в Арбитражном суде г. Москвы состоится первое заседание по данному делу – сообщил портал Profi.Travel.

«Ответчиком по данному делу является одно из четырех юридических лиц прекратившей деятельность российской компании „Натали Турс“, — ООО „Панорама Тур“. Истец — резидент Республики Беларусь ООО „Компания Натали Турс“. В конце января состоится первое подготовительное судебное заседание по данному делу», — прокомментировал ситуацию Артем Колыско, директор юридического агентства CleverConsult, которое занимается завершением дел минского представительства российского ТО.

С 31 июля 2018 года CleverConsult начало принимать заявления от пострадавших в Беларуси турагентов. На данный момент собрана информация о 84 пострадавших ТА. Общая сумма ущерба, нанесенная туристическим компаниям, оценивается в сумму более 550 тысяч евро.

Решение судиться с российским туроператором было принято коллегиально. Большинство пострадавших ТА поддержало идею ликвидатора минского «Натали Турс» Артема Колыско.

Пока сложно прогнозировать результат данного судебного разбирательства. На первом этапе необходимо получить судебное постановление, подтверждающее заявленную сумму долга перед минским «Натали Турс».

В дальнейшем планируется использовать меры принудительного взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

«Не знаю, будет ли исполнено судебное решение, принятое в пользу минских кредиторов. Мы не обладаем информацией, какими активами располагает ООО „Панорама Тур“, кто юридически и фактически является владельцем компании. Однако со своей стороны сделаем все необходимое», — уточнил Артем Колыско.

МИД РФ предупредил российских туристов о лихорадке денге в Малайзии

Вспышка лихорадки денге произошла в Малайзии, предупреждает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

«Малайзия – вспышка лихорадки денге; случаи заражения отмечены в штатах Селангор и Джохор, включая столицу Куала-Лумпур», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Лихорадка денге – острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. Симптомы обычно проявляются через пять-семь дней после укуса — это высокая температура, сильные головные и мышечные боли. При заболевании классической формой лихорадки прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.

Неделей ранее МИД предупредил о вспышке лихорадки денге в Бразилии.

Российский турист погиб при падении с балкона на горнолыжном курорте в Италии

Российский турист выпал с балкона отеля на горнолыжном курорте Корвара в Италии и погиб, сообщает газета Alto Adige.

"Российский турист выпал с балкона отеля Greif в Корваре и погиб. Это случилось за день до его 42-го дня рождения. На отдых он приехал с семьей", — пишет издание.

Как отмечает газета, гибель россиянина стала третьей трагедией в Корваре за день. Несколькими часами ранее из-за двух разных лавин погибли двое человек.

Корвара-ин-Бадия — горнолыжный курорт, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

/TOURBUS.RU



