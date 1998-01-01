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На Бали вводят новый туристический налог

Прилетающие на остров иностранные туристы теперь будут дополнительно платить cбор для защиты местной экологии и культуры

Власти индонезийского острова Бали решили ввести налог для иностранных туристов в размере $10, доход от которого пойдет на финансирование программ по сохранению окружающей среды и балийской культуры, сообщает местное издание The Straits Times.

По словам губернатора провинции Бали Ваян Костера, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение местного парламента в конце 2018 года. Как ожидается, в ближайшее время он будет принят.

"Туристы поймут и будут рады заплатить, так как их деньги пойдут на защиту нашей природы и культуры", — заверил губернатор.

В настоящее время обсуждается форма взимания сбора: налог или включат в стоимость билетов, или оплата будет производиться на специальных стойках непосредственно по прибытии на остров. Сбор коснется только иностранных туристов, индонезийские путешественники будут освобождены от оплаты.

Председатель Ассоциации туроператоров и туристических агентств Индонезии Кетут Ардана приветствовал введение налога для иностранных туристов. По его словам, он не скажется на турпотоке на остров.

Издание отмечает, что увеличение числа туристов влечет за собой загрязнение окружающей среды: ежедневно на Бали производится около 3,8 тыс. тонн отходов, из которых лишь 60% попадают на свалки. В 2018 году администрация Бали запретила использование полиэтиленовых пакетов и пенополистироловых пляжных ковриков.

Как отметили в беседе с нами эксперты, туристы, приобретающие достаточно дорогие туры на Бали, вряд ли заметят новый налог. Впрочем, они отмечают, что в этом сезоне интерес к острову среди наших туристов несколько снизился.

Так, Елена Милованова, ведущий специалист отдела Юго-Восточной Азии департамента выездного туризма компании KMP Group, сообщила нашему корреспонденту: «С появлением прямого рейса из Москвы в Денпасар (Бали) осенью 2018 года мы ожидали увеличение турпотока из России в Индонезию.

Но из-за землетрясения и извержения вулкана минувшей осенью интерес россиян к направлению несколько «поостыл».

Также практически все туристы, которые отправляются в эту страну, отдыхают на острове Бали, где зима считается несезоном. По этим причинам объем продаж остался на прежнем уровне. Мы предполагаем, что увеличение спроса начнется ближе к марту, когда спадет влажность и на Бали станет суше.

Из-за климатических особенностей индонезийских островов туры сюда на Новый год бронируются не так активно, как новогодние поездки по континентальной Азии. Однако у нас все же было достаточно большое число клиентов, кто решил встретить 2019-й год в Индонезии.

«Классическая» продолжительность отдыха на Бали составляет сейчас 10-12 дней. В комбинированной поездке с Сингапуром пребывание на острове обычно сокращается до недели».

Отметим также, что власти Индонезии не смогли достичь поставленной цели в 17 млн иностранных туристов по итогам 2018 года, причиной этому стали природные бедствия, сообщило ранее местное издание Tempo.

Напомним, что в августе и сентябре на острове Ломбок произошла серия разрушительных землетрясений, а в октябре потерпел крушение индонезийский самолет Lion Air.

Несмотря на это, власти страны сохраняют оптимизм относительно наступившего года и рассчитывают принять по его итогам 20 млн иностранных туристов. По их мнению, это станет возможным благодаря быстрому восстановлению инфраструктуры, новым достопримечательностям и спецпредложениям.

/TOURBUS.RU