Новости «TUI Россия» впервые поставит чартерную цепочку в Жерону В новом летнем сезоне туроператор заметно расширит свои предложения отдыха на испанском побережье

Как сообщили нам в пресс-службе туркомпании «TUI Россия», оператор расширяет предложение по материковой Испании на летний сезон 2019 года и запускает чартерную цепочку до каталонской Жироны. На сайте туроператора уже доступны пакеты с перелетом на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Жирону по средам с 29.05.19 по 25.09.19 и по субботам с 25.05.19 по 28.09.19.



Туроператор уже много лет оперирует на одном из самых востребованных летних направлений, предлагая лучшие отели разного ценового сегмента и экскурсионные программы по таким регионам, как Коста-Дорада, Коста-Брава, о-в Майорка. В прошлом году TUI увеличил и расширил спектр туров по Испании благодаря внедрению системы GDS, которая позволила бронировать у туроператора пакеты в популярные регионы и города, не поддерживаемые чартерными перелетами (Мадрид, Аликанте, Валенсия, Малага, Ибица, Тенерифе), но в новом летнем сезоне 2019 года туроператор расширяет чартерную программу. Теперь туристы, которые выбирают для отдыха побережье Коста-Брава, могут прилетать в Жирону.



«Мы значительно расширяем наше предложение по Испании в новом сезоне и уверены, что запуск Жироны – это важный фактор для рынка. Туристам, которые часто ездят в Испанию с TUI на такие курорты, как Тосса де Мар, Ллорет де Мар, Бланес, Плайя де Аро, Сагаро, Росас, даже не нужно будет объяснять выгоду от этой полетной программы, ведь помимо экономии на семью стоимости турпакета от 5% до 10%, будет еще и ощутимая экономия времени: процессы на прилете и на вылете и время трансфера до отеля и обратно. Раннее бронирование Испании уже открыто, и туры с перелетом до Жироны доступны на сайте TUI», - комментирует новость Татьяна Рыкунова, руководитель группы «Испания» «TUI Россия».



Помимо удобства трансфера до отелей на побережье, прилет в Жирону является отличным шансом познакомиться с этим уникальным городом, наполненным памятниками истории, а также с достопримечательностями всего региона. TUI предлагает туристам, которые отдыхают на побережье Коста-Брава, экскурсии в Рупит, Бесалу, Фигерас, Кадакес, Кап-де-Креус, Санта-Пау. Напомним, что одна из ведущих туристических компаний России, включающая туроператора и сеть турагентств, «TUI Россия» является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group, с более чем 40−летним опытом работы. «TUI Россия» основана в 2009 году на базе российских туроператоров VKO Group и Mostravel. Основными акционерами «TUI Россия» являются российская компания «Севергрупп» и туристический холдинг TUI Group.

«TUI Россия» обслуживает в год более 800 000 туристов и включает свыше 300 турагентств (собственных и уполномоченных). Компания предлагает пляжный, экскурсионный и горнолыжный отдых на массовых туристических направлениях, включая Турцию, Испанию, Италию, Тунис, Грецию, Болгарию, Андорру, Хорватию, Черногорию, Финляндию, Кипр, ОАЭ, Израиль, Таиланд, Доминиканскую Республику, Шри-Ланку и др. В 2015 году компания вышла на рынок туризма по России, предложив клиентам отдых в Сочи, а также экскурсионные программы в Великий Устюг. Впоследствии предложение по внутреннему туризму дополнилось турами по другим отечественным туристическим направлениям, среди которых Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Карелия, Золотое кольцо, Камчатка, Сахалин и др. /TOURBUS.RU

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