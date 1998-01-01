Самобытный эмират Абу-Даби в последние несколько лет стал модным направлением туризма у зарубежных гостей. За гармоничное сочетание традиций Востока и современной архитектуры Абу-Даби называют «Манхэттен на Ближнем Востоке». Стремительно растет популярность отдыха здесь и у россиян. И хотя абсолютные цифры еще невелики - в прошлом году эмират посетило 48,2 тыс. наших соотечественников, но динамика роста впечатляет. В 2017 г. рост турпотока составил 49,7%, а по итогам прошлого - рекордные 179%! Неслучайно теперь Россия входит в число важнейших туристических рынков для Абу-Даби.



Популярность направления у российских туристов обусловлена многими факторами: качественной гостиничной инфраструктурой, многочисленными уникальными новыми достопримечательностями, прекрасными возможностями комфортного семейного отдыха и, конечно, безвизовым режимом, позволяющим нашим туристам совершать спонтанные поездки, не тратя время и деньги на оформление визы.



Основной туристический поток в Абу-Даби направляется из аэропорта соседнего эмирата Дубай. Это связано с недостаточностью текущей полетной программы. Регулярные прямые перелеты в Абу-Даби предлагает только национальная авиакомпания Etihad Airways. С декабря по май туроператор Coral Travel выполняет чартерные рейсы (дважды в неделю) в аэропорт Абу-Даби. Перспективен для будущих чартеров из России аэропорт Аль-Мактум, расположенный на границе двух эмиратов Абу-Даби и Дубая. Дорога из этого аэропорта до Абу-Даби занимает всего 40 минут (из аэропорта Дубай 1,5-2 часа).



Самые яркие достопримечательности эмирата, за которыми едут практически все туристы - Лувр Абу-Даби; мечеть Шейха Зайда; открытый в декабре 2018 года музейный квартал Аль-Хосн, включающий уникальный дворец-крепость Каср аль-Хосн, и остров Яс с ультрасовременной гоночной трассой «Формулы-1» и развлекательными парками Warner Bros. World, Ferrari World и аквапарком Yas Water World. Туристы, интересующиеся традициями и историей Абу-Даби, обязательно посещают деревню наследия и ремесел Heritage Village и единственный в мире соколиный госпиталь, где лечат охотничьих птиц, воспитывают и тренируют их для охоты, являющейся в эмирате очень популярной.



Мекка для туристов, предпочитающих пляжный отдых, – остров-заповедник Саадият. Но и все остальные острова и бухты эмирата имеют природное происхождение, везде прекрасная экология и чистое море, которые удовлетворят потребностям самых взыскательных туристов.



Несмотря на то, что туризм не является основным источником дохода эмирата, туристическая инфраструктура в Абу-Даби развивается стремительно - появляются новые развлекательные площадки, строятся отели. В нынешнем году на острове Яс рядом с торговым центром Yas Mall ожидается запуск нового аттракциона, включающего широчайшую в мире аэродинамическую трубу и высочайший скалодром. Самое знаменитое и притягивающее туристов событие в Абу-Даби - этап «Формулы-1», который проводится в последние выходные ноября. Это знаковое для эмирата событие сопровождается грандиозными концертами мировых звезд, спортивно-развлекательными мероприятиями, принимая участие в которых даже не будучи фанатом «Формулы-1» можно ощутить всю торжественность царящей в городе атмосферы.



Наличие спроса на пляжный отдых, особенно со стороны российского рынка, побуждает власти эмирата к строительству новых отелей, расширению качества услуг и системы питания. Например, пятизвездочный отель Beach Rotana открыл новое здание и расширил систему «всё включено», что позволяет гостям посещать любые рестораны и бары на территории отеля, не ограничиваясь одним главным.

С целью завоевать туристов из России и стран СНГ на острове Саадият открылся первый и единственный пляжный курортный комплекс Rixos Saadiyat Island с системой питания «ультра всё включено». Такая система предполагает свободное пользование развлекательными сервисами курорта, к которым относятся бассейн с искусственными волнами, аквапарк, фитнес-клуб и многое другое. Не так давно после реконструкции открыл двери для туристов Yas Hotel – единственный в мире отель, через арку которого проходит участок трассы «Формулы-1» и чей сияющий купол сразу стал визитной карточкой острова Яс.

/TOURBUS.RU