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Новогодний отдых в России: туристы предпочли Красную Поляну Золотому кольцу

Ведущие туроператоры, активно работающие на внутреннем рынке, подвели итоги новогоднего сезона

Наибольший рост спроса в период новогодних праздников показали такие направления, как Краснодарский край (+15%), Санкт-Петербург (+20%), а также Великий Устюг (+20%). При этом, как и в последние годы, большинство туристов отправились на отдых после 1 января, - сообщает АТОР.

Самым востребованным направлением у организованных туристов в праздничные даты 2019 года стал Краснодарский край, сообщают туроператоры. Доля направления в общем объеме продаж туров по России на новогодний период достигает 40%.

В сравнении с прошлым годом спрос на туры сюда вырос в среднем на 15%, что выше рынка.

Большинство туристов приезжали в Краснодарский край для отдыха в горах. Так, Красную Поляну с 29 декабря по 8 января посетили 362 тысячи отдыхающих. В эти дни было продано более 165 тысяч ски-пассов. По данным пресс-службы мэрии Сочи, в целом весь город-курорт посетило 507 тысяч человек. На побережье в городе отдохнуло более 145 тысяч гостей, на горнолыжные склоны поднялись 165 тысяч туристов.

На втором месте – Крым с долей до 15%. Туроператоры оценивают рост спроса на новогодний Крым на уровне 25-30% в годовом выражении.

Третью строчку новогоднего внутрироссийского рейтинга занимает Санкт-Петербург. Поток организованных туристов в Северную столицу вырос в среднем на 20%.

В топ самых популярных направлений новогодних праздников также попали Москва (у туроператоров в итоге спрос остался на уровне прошлого года), Подмосковье (рост турпотока +15%), Кавказские Минеральные Воды (+10-15%), Карелия (минус 5%), Великий Устюг, Калининградская область, Карачаево-Черкесия. Доля этих направлений составила в новогодние праздники 3% и менее.

Ощутимый «минус» показало только Золотое кольцо – интерес к этому направлению у туристов начинает ослабевать, в том числе по причине его дороговизны.

«На эти новогодние праздники туроператоры сняли до 30% заявленных туров по Золотому кольцу. В прошлом году было снято около 20% туров. Речь идет о коротких однодневных программах. Снижение объемов по более продолжительным программам – меньше», - рассказывает гендиректор туроператора «Мастерская путешествий» Владимир Лутов.

«Растет количество туристов с большим опытом зарубежных путешествий, которые осознанно выбирают российские направления. Немаловажен фактор цены. Последние годы туристы быстро реагируют на скачки валютных курсов. Цены на выездные направления на сезон 2019 выросли, а российские отельеры пока стараются удерживать рост цен на уровне 5%», - отмечают в пресс-службе компании «Национальный туроператор «АЛЕАН».

Еще одна тенденция прошедших новогодних праздников – желание туристов сэкономить. Бронируя туры, туристы выбирают более бюджетный продукт. При наличии возможности сэкономить на размещении даже минимальные средства (например, на категории номера), чаще всего используют ее. Участники рынка не исключают, что в дальнейшем ослабление рубля может замедлить продажи и внутри России.

Глубина продаж туров по России на новогодние праздники 2019 года увеличилась примерно на месяц. В некоторых компаниях сообщают, что бронирования новогодних праздников стартовали уже в сентябре.

В среднем туристы покупали туры за 21-22 дня до даты поездки. Средняя продолжительность отдыха в новогодние даты составила 5-7 ночей.

Подводя итоги новогодних праздников, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», рассказал нашему корреспонденту: «Наша компания отметила прирост 10% по всем новогодним направлениям. Большим спросом пользовались горнолыжные и лечебные туры с проживанием в прибрежных зонах, далее в списке популярных мест - Подмосковье, экскурсионные туры в Санкт-Петербург – его посетили жители 70 российских городов.

Туры в Москву тоже были востребованы, правда меньше, чем в Питер.

В целом динамика потока в топ-5 выглядит следующим образом: Краснодарский край +20%, Москва +10%, Санкт-Петербург -1%, Карелия -5%, Золотое кольцо -12%, но оно показывало спад в течение года, так что это было предсказуемо.

У каждого экскурсионного направления есть ограниченный потенциал, поэтому подобные спады закономерны. Через 3-5 лет, я более чем уверен, поток вырастет. Кстати, Великий Устюг тоже показал спад.

Еще стоит отметить, что изменились туристические настроения. Если 7-8 лет назад туристы обязательно уезжали на Новый год, то сейчас предпочитают встречать праздник дома с семьей и уже после отправляться в путешествие.

Так, в прошедшие праздничные дни у нас было два потока заездов - 29-30 декабря – 15-17% от общего потока и 2-4 января – около 85%».

/TOURBUS.RU