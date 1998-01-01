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Обстановка в Австрийских Альпах нормализуется

Эксперты комментируют последствия разгула стихии на популярных альпийских горнолыжных курортах

Обильные снегопады в австрийской земле Тироль закончились, горнолыжные курорты восстанавливают работу, некоторые ограничения для лыжников сохраняются, сообщили сегодня «Интерфаксу» в Совете по туризму Тироля в РФ.

"В последние дни с окончанием длительного снегопада ситуация в Тироле значительно улучшилась. На данный момент на горнолыжных курортах прекрасные условия для катания. Некоторые ограничения касаются железнодорожного расписания", — сообщил собеседник.

Как отметили в Совете по туризму Тироля в РФ, заснеженные дороги частично очищены, с них сняты ограждения. В целях безопасности туристам не рекомендуется покидать границы подготовленных горнолыжных трасс и пеших маршрутов из-за большого количества скопившегося снега.

Как отмечают австрийские СМИ, на горнолыжных курортах страны по-прежнему сохраняется третий уровень лавинной метеоопасности, некоторые трассы закрыты для катания. По данным Tiroler Tageszeitung, разведывательные полеты над Альпами продолжаются. Синоптики обещают небольшой снег в ночь на 19 января.

Ранее сообщалось, что самые сильные за последние 20 лет снегопады начиная с 6 января охватили Австрию, Германию, Чехию, Францию и часть Швейцарии. С начала года в Альпах из-за схода лавин погибло около 30 человек.

При этом вчера газета Wolfsburger Allgemeine Zeitung сообщила, что «индустрия туризма в Австрии не досчиталась гостей. Из-за обильных снегопадов и опасности схода лавин путешественники отказываются посещать горнолыжные курорты. В некоторых местах загрузка отелей в горах упала на 50%, в основном проседают бронирования на короткий срок 2-3 дня».

По словам председателя совета по туризму в Федеральной экономической палате Австрии Петры Нокер-Шварценбахер, некоторые курорты из-за непогоды вынужденно закрывались. «Так было в федеральных землях Зальцбург (Zauchensee), Тироль и Штирия. Представители турбизнеса надеются, что успеют восполнить доходы, поскольку горнолыжные курорты будут работать до весны», — цитирует газета чиновника.

Она добавила, что в начале зимнего сезона индустрия надеялась побить рекорды по загрузке горнолыжных курортов прошлого года (71 млн ночевок) хотя бы на 2%. «Из-за погодных условий мы вряд ли сможем рассчитывать на это к концу сезона катания».

При этом, как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), российские туристы не отказываются от поездок в Альпы из-за снегопадов. Еженедельно на горнолыжные курорты отправляются около тысячи организованных путешественников из РФ, аннуляций туров нет, отмечают в ассоциации.

В свою очередь, Лариса Аханова, пиар-директор TEZ Tour, сообщила нашему порталу: «По информации нашего офиса в Австрии, в основном все проявления стихии затронули местных жителей на севере Альп. Туристическая инфраструктура не нарушена. Что касается опасности схода лавин - такая возможность существует, но исключительно на неподготовленных склонах, вне оборудованных горнолыжных трасс и касаются любителей фрирайда.

Безусловно, снегопады внесли свои коррективы. Так, трансферы с курортов в аэропорты и на экскурсии планировались с учетом возможных дорожных затруднений, выезжать приходилось заранее.

Но, по сообщениям синоптиков, погода стабилизируется к этим выходным».

/TOURBUS.RU