Новости Власти Венеции вводят «входные билеты» в город Плата за посещение знаменитого «города Любви» будет достигать десяти евро в высокий сезон

По информации АТОР, в конце декабря 2018 года в Венеции приняли поправки к закону о бюджете, которые предусматривают введение платы за посещение города в размере от 2,5 до 10 евро в высокий сезон для всех визитеров, приезжающих в город на любом виде транспорта. Предполагается, что новый сбор будет охватывать только тех посетителей, кто приезжает в Венецию на один день и не остается здесь на ночь. По планам венецианских властей, новый налог способен принести городу от 40 до 50 млн. евро в год. Это больше, чем сумма налога на проживание, собираемая с тех туристов, которые остаются в городе на ночь (30 млн евро). По предварительным данным, в 2018 году Венецию, где официально проживает 56 тыс. жителей, посетило 33 млн туристов. Количество же тех, кто приезжает в город только на день, оценивается от 22 до 27 млн в год. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро пообещал не вводить налог в феврале, когда проходит знаменитый Венецианский карнавал, а начать эксперимент с 1 мая 2019 года. В течение ближайших месяцев мэрия планирует окончательно определиться с налогооблагаемой базой, в первую очередь с перевозчиками. Власти обещают, что налог будет вводиться поэтапно. По предварительным данным, первыми плательщиками налога станут круизные пассажиры. Что касается тех туристов, кто прибывает на поезде или автобусе, то сумма налога, скорее всего, будет включена в стоимость проездного билета. О сроках введения этой платы пока неизвестно. При этом мэрия Венеции обещает, что туристам, уплатившим «налог на вход», будут предоставлены лучшие услуги. Например, в местных музеях будет больше свободных дней для посещения, а в городе появится больше туалетов. Как напоминает АТОР, в городе уже запрещено строительство новых отелей в центре, на въездах стоят турникеты, считающие количество посетителей. Кроме того, действует много запретов в рамках так называемых «12 золотых правил поведения гостей», введенных в августе 2017 года. Осенью власти города приняли решение наказывать штрафом от 50 до 500 евро тех, кто захочет просто посидеть и полежать на земле. Пример Венеции оказался «заразителен» для других итальянских городов, страдающих от наплыва туристов. Так, о готовности ввести плату за вход заявила и Фабриция Пекуния, мэр Риомаджоре, одного из популярных городков Лигурийского побережья на территории национального парка Чинкве-Терре. Пока законодательно такой сбор не введен, однако уже в этом году мэрия повышает с 1 до 2 евро ставку туристического налога. Им будут облагаться все туристы, которые остановятся в Риомаджоре на срок до трех суток. Как отметила, комментируя нам эту новость, Юлия Бердникова, руководитель направления в компании PAC Group, «Венеция – один из самых популярных, необычных и красивых городов мира. Мы не думаем, что такой относительно небольшой сбор может сказаться на снижении турпотока в этот город». /TOURBUS.RU

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