Новости «Победа» собирается прекратить все международные полеты из Петербурга Конфликт перевозчика и погранслужбы может лишить петербургских туристов сразу шести востребованных зарубежных авианаправлений

«В интересах клиентов принято решение выполнить все международные рейсы из Пулково до конца зимнего расписания. С 31 марта международная программа полетов из Петербурга остановится, продажи на рейсы летнего расписания не открывались», – таково официальное сообщение пресс-службы бюджетного перевозчика «Победа», полученное на наш запрос. По сообщению «Победы», в зимнем расписании «с 17 марта отменяется только рейс Петербург - Лондон, поскольку на этом маршруте выкуплено минимальное количество билетов и отмена полетов не отразится на клиентах». В качестве причины принятия решения перевозчик прямо указывает на то, что «отмена программы полетов связана с систематическими задержками рейсов в Пулково службами аэропорта». «По причине вскрытия службами аэропорта деактивированных отсеков в салонах воздушных судов нарушаются нормы их летной годности: после этого требуется вызов сертифицированного технического персонала для устранения повреждений, – сообщает представитель «Победы». - С 14 января в Пулково задержаны почти все международные рейсы на вылет и все внутренние рейсы, выполняемые из Пулково, которые прибывают из зарубежных аэропортов. Всего задержано 17 рейсов, а общее время задержки составило более 15 часов». Суть происходящего состоит в том, что представители Пограничной службы ФСБ России с начала 2019 года стали требовать вскрытия всех заблокированных и опломбированных отсеков в самолетах «Победы», включая кухонные. При этом если у обычных перевозчиков они, как правило, открыты, у лоукостера, который чаще всего не предлагает пассажирам питание, эти отсеки закрыты еще и потому, что заблокированные неиспользуемые кухонные отсеки позволяют сократить время уборки и досмотра самолета для обеспечения короткого разворота рейса. Это одно из наиболее существенных условий, позволяющих лоукостеру совершать больше рейсов, эффективнее использовать воздушные суда и, как следствие, делать билеты на самолеты более доступными по стоимости. Причем с самого начала полетов в Пулково «Победа» поступала именно так, и никаких вопросов у пограничников раньше это не вызывало. Но сейчас пограничники отреагировали на удивление быстро. Еще несколько дней назад, как только в СМИ появились сведения о задержках рейсах «Победы» в Пулково, Пограничная служба ФСБ официально сообщила, что, в полном соответствии с законом, «должностные лица транспортных предприятий, организаций, владельцы транспортных средств обязаны вскрывать для досмотра опломбированные вагоны, автомобили, трюмы и иные помещения транспортных средств и перевозимые на них грузы». «В целях исключения возможности создания конфликтных ситуаций в пункте пропуска (в Пулково), задержки времени вылета воздушных судов заграничного следования, руководство и сотрудники авиакомпании «Победа» проинформированы о недопустимости нарушения требований действующего российского законодательства», - подчеркнули в погрануправлении ФСБ. А еще напомнили, что «за неповиновение законному распоряжению сотрудника ФСБ предусмотрено административное наказание по статье КоАП, предусматривающей штраф до 1,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток». К чему может привести конфликт? В настоящее время «Победа» летает из Петербурга по шести международным направлениям (в Стамбул, Милан, Лондон, Пизу, Кельн и Тбилиси), половина из которых открыта в 2018 году. И эти рейсы пользуются спросом, поскольку нередко билеты на них можно приобрести по минимальной стоимости. В частности, билет в Лондон при удачном стечении обстоятельств у «Победы» можно было купить за 5-6 тыс. рублей, тогда как у других перевозчиков аналогичный стоит вдвое дороже. И если «Победа» действительно прекратит полеты за рубеж из Пулково по ряду заграничных направлений, для пассажиров (включая, в первую очередь, самостоятельных туристов) это будет означать необходимость платить больше. Или пользоваться стыковочными рейсами в нужные им пункты назначения через другие (в первую очередь зарубежные) аэропорты. /TOURBUS.RU

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