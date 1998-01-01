Новости

Участники Ассоциации туроператоров подвели итоги новогоднего сезона

Лидером продаж ведущих туроператоров - членов АТОР в период прошедших праздников оказался Таиланд

Как сообщает АТОР, туроператоры – члены ассоциации подвели итоги новогоднего сезона.

Согласно их информации, российские туристы предпочли провести новогодние праздники в Таиланде, Турции, ОАЭ, Вьетнаме и странах Европы (горнолыжные и экскурсионные туры). Также были востребованы туры в Израиль, на морские курорты Кипра, в Доминикану, Кубу и Индию (Гоа).

"Таиланд, несмотря на рост цен в местных отелях, стал лидером продаж у большинства туроператоров на новогодние праздники. За две недели до и после Нового года в стране побывали 120-150 тысяч туристов из России", — рассказали в АТОР.

В ассоциации отметили, что в этом сезоне выросли объемы перевозки по ряду популярных безвизовых направлений. "Например, на вьетнамский курорт Фукуок чартерные программы вслед за Coral Travel поставил и туроператор Anex Tour. Расширились программы по Таиланду, Турции, Кубе и Доминикане", — рассказали в АТОР.

Турция оказалась на втором месте по популярности у россиян. Причем, у Coral Travel объемы продаж по Турции на новогодний период увеличились более чем в три раза, у туроператора "Интурист" спрос на зимнюю Турцию также "зашкаливал". "Востребованность турецких курортов зимой связана с разнообразием чартерных программ и доступными ценами на отдых по системе "все включено", — пояснили в ассоциации.

В Европе наибольшей популярностью у российских туристов пользовались экскурсионные туры в Чехию (у "Интуриста" продажи этого направления выросли на 33%). А для горнолыжного отдыха россияне выбирали Италию, Андорру, Францию и Австрию.

«Что касается соотношения объемов турпотока по внутренним и зарубежным направлениям, то абсолютным лидером на новогодние праздники стал российский Сочи. За время каникул на побережье отдохнули более 145 тыс. гостей, в горах — 165 тыс. туристов. Всего Большой Сочи посетили 507 тыс. человек», — рассказали в АТОР.

При этом в целом участники рынка сочли новогодние продажи слабыми, об этом заявили 35% туроператоров. Еще 18% остались относительно довольны сезоном, 6% очень довольны.

"Большинство же туроператоров (41%) считают, что "без Египта нет продаж". Возвращение африканской страны на туристический рынок России может стать "драйвером" продаж в бюджетном сегменте", — заключили в ассоциации.

/TOURBUS.RU