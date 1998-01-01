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Росавиация просит AZUR air и Nordwind сократить в феврале на 10% чартерные программы/ Российские авиакомпании в декабре задержали 9% всех международных чартеров/ Масштабная забастовка госслужащих в Тунисе отразится на работе аэропортов

Росавиация просит AZUR air и Nordwind сократить в феврале чартерные программы

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям AZUR air и Nordwind сократить на 10% их чартерные программы, запланированные на февраль, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

Как уточняется, решение принято по итогам очередного заседания рабочей группы, выдающей разрешения на выполнение чартеров в следующем месяце. На заседании рассматривалась статистика чартерных рейсов в период с 15 декабря по 15 января: всего выполнено 1720 вылетов в одну сторону, из них задержано 93, или 5,4%.

При этом, по данным АТОР, ни одна из авиакомпаний не превысила 10-процентный порог задержек. В частности, AZUR air задержала 9,4% чартерных рейсов, Nordwind — 6,1%.

В пресс-службе AZUR air "Интерфаксу" заявили, что предписанное сокращение программы полетов не повлияет на туристический рынок: ограничения вводятся "для гарантирования резерва воздушных судов в случае сбойных ситуаций".

"Так как авиакомпания в январе приступила к активной эксплуатации очередного пополнения в своем парке — Boeing 737-900, а также на днях ожидает приход второго флагманского лайнера Boeing 777-300, перевозчик будет иметь широкие возможности в феврале для выполнения намеченной ранее программы и возможности резервирования воздушных судов.

Корректировки же полётной программы коснутся в первую очередь дополнительных рейсов, которые ещё не были включены в программу продажи туров, а также непопулярных рейсов, окончательные планы будут согласованы с заказчиками рейсов", — отметили в AZUR air.

Российские авиакомпании в декабре задержали 9% всех международных чартеров

Авиакомпании РФ в декабре 2018 года задержали более чем на два часа 9% всех выполненных международных чартерный рейсов, свидетельствует статистика Росавиации.

Статистика включает данные 22 авиакомпаний, которые совершили 1428 вылетов, в том числе 128 — или 9% — с задержкой. При этом 39 чартеров были отправлены с опозданием более чем на 6 часов.

Формальный "лидер" по доле задержек — авиакомпания "АЛРОСА", выполнившая с опозданием 3 из 9 рейсов (33,3%). На втором месте — "ИрАэро" (5 из 23, или 21,7%), на третьем — NordStar (1 из 6, 16,7%). Крупнейшая российская чартерная авиакомпании AZUR air расположилась на четвертом месте, задержав 72 из 436 вылетов (16,5%).

В статистике, включающей внутренние и международные регулярные полеты, а также внутренние чартеры, по доле задержек в декабре лидировала авиакомпания Royal Flight, ее показатель — 20%, или 4 из 20 рейсов. Второе место у "Якутии" (14,2%, 117 из 824), третье — у AZUR air (13,95%, 30 из 215). Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" (работает только в регулярном сегменте) в прошлом месяце выполнила с задержкой 315 из 24 417 рейсов (1,29%).

Масштабная забастовка госслужащих в Тунисе отразится на работе аэропортов

Общенациональная забастовка проходит в Тунисе в знак протеста против отказа правительства повысить уровень оплаты труда людям, работающим в госструктурах, сообщают западные СМИ.

По их данным, забастовка отразится на работе аэропортов, школ и государственных средств массовой информации.

Международный валютный фонд выдвинул условия заморозки зарплат в государственном секторе в рамках реформ по улучшению экономической ситуации в стране. Президент Туниса Бежи Каид эс-Себси призвал протестующих к порядку, однако, как отмечают СМИ, забастовка продолжится.

/TOURBUS.RU