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Туроператоры оптимизируют часть региональных программ полетов в Эмираты

Ведущие операторы по ОАЭ прокомментировали итоги новогоднего сезона и ход продаж в наступившем низком сезоне

По информации пресс-служб, ряд туроператоров после высокого новогоднего сезона оптимизировали часть региональных полетных программ в Дубай. Так, Coral Travel снял рейсы из Челябинска, Казани, Самары и еще нескольких городов. В компании планируют вновь начать перелеты с середины февраля.

Так, ANEX Tour отменил программу из Перми, а временно остановленные полеты рейсы из Нижнекамска, Оренбурга, Волгограда и Воронежа туроператор собирается возобновить с начала марта. По словам представителей туроператоров, это - временная мера в традиционно низкий послепраздничный сезон.

Как рассказала нам Екатерина Бойко, пиар-менеджер компании ANEX Tou, «в зимний сезон полетная программа в ОАЭ с вылетами из Москвы осуществляется каждый день - как чартерная перевозка, так и GDS-туры. Полетная программа в ОАЭ для региональных вылетов в традиционно низкий сезон частично скорректирована.

По таким направлениям, как Нижнекамск, Оренбург, Пермь, Волгоград и Воронеж, полетные программы сокращены до конца февраля. С начала марта мы возобновляем полностью объём перевозок на направлении.

Что касается других городов вылета, таких как Самара, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Петербург, объем перевозок здесь остается прежним, в том числе на низкий сезон».

Дарья Домостроева, директор по связям с общественностью туроператора «Интурист», отметила в беседе с нами, что «с ОАЭ все хорошо, это одно из ведущих зимний направлений «Интуриста». Рост по направлению к аналогичному периоду прошлого года составил 115%.

В топе спроса по традиции - наиболее раскрученные эмираты Дубай и Шарджа. Растет интерес к эмирату Рас-аль-Хайма, за счет своей ценовой доступности, а также наличия системы «все включено» во многих отелях.

Также растет интерес к Абу-Даби за счет открытия новых отелей известных сетей и зимних музыкальных фестивалей».

Наконец, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-Тур», сообщил нам, что «Новый год в ОАЭ прошел замечательно - спрос стабильный, продажи шли активно. В праздники наши офисы не работали только три дня – 1, 6 и 7 января. Вчера-сегодня - новый шквал бронирований. Перспективы – отличные».

/TOURBUS.RU