Новости Турецкие власти заметно ужесточили правила перевозки туристов Начиная с этого месяца иностранных туристов могут перевозить только лицензированные компании, а все данные о пассажирах и перевозчики должны заноситься в государственную онлайн-систему

Как информирует АТОР, для борьбы с нелегальным перевозками пассажиров в Турции министерство транспорта страны разработало и внедрило со 2 января государственную онлайн-систему U-ETDS, обязательную к использованию всеми транспортными средствами, которые перевозят иностранных туристов. Доступ к ней получат только те турецкие транспортные фирмы, которые имеют лицензию D-2 (лицензия для перевозки пассажиров). Транспортной компании в систему теперь надо будет занести за час до начала трансфера следующую информацию о пассажире: 1. Имя и фамилия туриста

2. Номер паспорта

3. Номер места пассажира

4. Номер рейса, которым прилетел турист

5. Куда или в какой отель он едет

6. Имя водителя

7. Имя трансферного гида

8. Место выезда транспорта

9. Место окончания трансфера Система обновляется каждый час и настроена так, что заявленный список пассажиров должен соответствовать на 100% составу пассажиров в транспорте. При несоответствии информации хотя бы по одному из девяти пунктов, компании-перевозчику теперь грозит штраф, эквивалентный $8 тыс. За повторное нарушение перевозчик штрафуется на сумму в три раза больше, на третий раз у него отбирают лицензию на год. Как рассказали представители турецкого турбизнеса из специализированной группы в сети Facebook, у туроператоров не должно возникнуть особых проблем с новой системой. Информацию они передают транспортной компании, и она заносит информацию в государственную систему U-ETDS. Российские туроператоры работают с крупными и «белыми» турецкими принимающими компаниями, поэтому предполагается, что данное нововведение, скорее всего, никак не отразится ни на цене, ни на бизнес-процессах приема и отправки туристов. Тем не менее, новая система должна дисциплинировать туристов. Теперь их смогут сажать в автобус строго по списку, поданному в систему заранее, и для опоздавших к своему трансферу может возникнуть больше проблем, чем это было раньше. То есть, если раньше туроператор мог посадить опоздавшего пассажира в другой или в следующий автобус, который едет в нужный отель, то теперь это будет сделать сложно. Туристам придется ждать минимум час, чтобы сотрудники смогли заново занести информацию опоздавшего туриста в систему и данные в ней обновились, и только после этого отправить его в отель. Нововведение также может принести и пользу туроператорам. По пока не уточненным данным, нововведение коснется всех туристических перевозок, в том числе и экскурсионных. Таким образом, предполагают опрошенные эксперты, экскурсии, купленные «на улице» в Турции, уже не смогут быть существенно выгоднее по цене, чем у туроператоров: высокие размеры штрафов подтолкнут многие компании к обелению, к получению лицензии и работе в системе, что, безусловно, отразится на ценах. Кроме того, гарантированная работа туроператорских транспортных средств в системе U-ETDS дает им преимущество в глазах клиентах: здесь они точно не рискуют быть высаженными из машины, как это может произойти в случае дешевого «уличного» трансфера. Турагентам, которые заказывают трансфер для своих туристов самостоятельно, теперь необходимо в обязательном порядке запрашивать лицензию D-2 у транспортной компании, с которой они сотрудничают. «Если такой лицензии у встречающего транспорта нет, то при остановке дорожной полицией туристов высаживают из автомобиля (им придется добираться либо на такси, либо агенту вызывать им новый транспорт с лицензией). Если лицензия есть, но данные в систему не занесены, владельца транспорта штрафуют в первый раз на 8 тыс. долларов», - сообщил источник АТОР. /TOURBUS.RU

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