Новости У «Розы Ветров» - новые владельцы и руководители Эксперты комментируют новость о серьёзных изменениях в структуре собственности и управления старейшей частной российской туркомпании

В одной из старейших российских компаний «Роза Ветров», активно работавших на внутреннем рынке, произошли важные изменения. С начала этого года владельцем «Розы Ветров» стал Александр Яблонскис, также владеющий компанией «Капитал-Авиа» (услуги бизнес-авиации, компания основана в 2015 году, выручка за 2016 год - 31 млн руб.), а гендиректором - Александра Цирулис. Кстати, согласно материалам на сайте туроператора, еще в прошлом году агентства, работающие с "Розой Ветров", перезаключили договоры с ООО "Стайер". Согласно открытым данным, размещенным в интернете, гендиректором этой компании и является г-жа Цирулис. Как пояснил нам бывший владелец компании Сергей Зенкин, это уже вторая сделка по продаже туроператора. Теперь г-н Зенкин намерен оказывать консалтинговые услуги в сфере туризма. По словам г-на Зенкина, «несмотря на продажу компании, турбизнес мне интересен. Я в индустрии уже более 30 лет, у меня есть понимание механизма работы туротрасли, и я хотел бы делиться опытом, оказывать консультативные услуги. Сейчас новое руководство компании «Роза Ветров» ведет разработку новой концепции работы фирмы, выбирает дальнейшие пути развития. Говорить о моем с ними сотрудничестве в качестве консультанта пока рано, время покажет, как все сложится. Но на МИТТ-2019 планируется презентация новой стратегии компании. Компания действительно была перепродана во второй раз: первый раз, когда встал вопрос о сохранении «Розы Ветров» ее собственником стал непрофильный инвестор, и уже позже было принято решение найти профильного инвестора, чтобы развивать компанию». Как рассказала нашему порталу Валерия Романенкова, директор по PR, маркетингу и работе с агентствами «Роза Ветров», «переговоры о смене руководства шли на протяжении нескольких месяцев. Никаких негативных изменений в работе компании не планируется. Мы будем активно развивать наши основные направления, займемся приемом по России, начнем работать с агентствами, заинтересованными в развитии приема. К осени текущего года у нас появится выездной туризм по Скандинавии, Прибалтике и Словении, также будем делать MICE- и FIT-туры. Сейчас мы активно вкладываемся в технологии – работаем над системой динамического пакетирования». Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», так прокомментировал нам новость о продаже старейшей компании: «Эта новость не может не печалить. Хотя для г-на Зенкина все сложилось удачно. Знаю, что он на протяжении нескольких лет пытался продать компанию, и наконец ему это удалось. Он – один из лучших профессионалов и экспертов рынка, поэтому для отрасли это потеря». Как отмечается на сайте оператора, «Роза Ветров» – первая частная туристическая компания России, основанная в 1988 г. Сегодня – это один из ведущих национальных туроператоров России, крупный холдинг, включающий операторскую бизнес-структуру и более ста турагентств, работающих под его брендом. С 1994 г. «Роза Ветров» является официальным туристическим партнером Олимпийского комитета и Международной федерации футбола (FIFA). Компания неоднократно отмечена престижными профессиональными наградами и премиями. В 2014 г. «Роза Ветров» стала одним из самых надежных туроператоров России по версии премии Travel Russian Awards». /TOURBUS.RU

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