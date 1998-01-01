Как, где и за сколько бронировались новогодние отели

Средняя стоимость бронирования отелей на новогодние праздники с 25 декабря 2018 года по 13 января 2019 года в поездках за рубеж увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 37 100 рублей.

На внутренних направлениях средний чек вырос на 10% и достиг 10 100 рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, изучившие прожитые бронирования за указанный период.

Средняя продолжительность прожитого бронирования в новогодние праздники не изменилась и составила на международных направлениях 5,5 дня, на внутренних направлениях – 2,8 дня.

Топ-6 наиболее популярных стран по количеству прожитых бронирований с 25 декабря 2018 года по 13 января 2019 года остался неизменным: в него вошли Россия, Италия, Германия, Чехия, Франция, а также Турция.

В то же время путешественники все чаще отдавали предпочтение в пользу более дорогих направлений для отдыха: ОАЭ поднялись на пять позиций в рейтинге и заняли девятую строчку, Китай прибавил четыре позиции (16 место), США поднялись на две строчки (10 место).

Страны Прибалтики показали разнонаправленную динамику: Литва и Эстония опустились на пять позиций в рейтинге. В результате Литва покинула топ-20 наиболее популярных стран для новогодних поездок среди россиян. В то же время Латвия поднялась на две строчки в рейтинге.

Что касается наиболее популярных городов для поездок в новогодние праздники, тройка лидеров по итогам новогоднего сезона осталась неизменна с прошлого года: в нее вошли Москва, Санкт-Петербург и Прага. Четвертую строчку занял Стамбул, поднявшийся на одну позицию, а на пятом месте расположился Париж, прибавивший две позиции по сравнению с прошлым годом.

Самый заметный скачок количества бронирований был зафиксирован в Дубае (+67%), а также в Париже (+42%), который остается популярным направлением, несмотря на сложную социальную обстановку в последний месяц года.

По большинству направлений в топ-20 популярных городов средняя стоимость бронирования увеличилась. Так, на треть выросла стоимость бронирования в Стамбуле, на 27% – в Хельсинки, на 25% – в Вене и Будапеште, что отчасти объясняется ростом курса валют. Самые длительные поездки туристы совершали в Пхукет (8 дней), Барселону, Рим и Париж (7 дней).

Что касается внутренних направлений, наиболее значительный рост количества бронирований был зафиксирован по направлениям Севастополь (+202% к показателям прошлого года), Владивосток (+154%), Симферополь (+149%). Небольшое снижение количества бронирований отмечается в Сочи (-3%), Ярославле (-17%).

Средняя стоимость бронирований по топ-20 российских направлений показала разнонаправленную динамику: в восьми городах она снизилась – значительнее всего во Владивостоке (-35%), Ялте (-18%). Самый заметный рост стоимости бронирования зафиксирован в Калининграде (+51%), Нижнем Новгороде (+42%), Краснодаре (+30%).

Аналитики Ostrovok.ru отмечают, что Азия становится все более привлекательным туристическим направлением на новогодние праздники – города этого региона показали значительный рост количества бронирований. Наиболее заметный рост продемонстрировал Пекин (+168% бронирований по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), Бали (+91%).

Самыми дорогими направлениями в азиатском регионе стали Токио (75 000 рублей за 5 дней), Гонконг (70 300 рублей за 4 дня), Сингапур (60 000 рублей за 4 дня), Фукуок (71 000 рублей за 7 дней).

Самые продолжительные поездки туристы совершают в Паттайю (10 дней), Пхукет (8 дней), Фукуок (7 дней). Наименее продолжительные – в Куала-Лумпур (3 дня), Бангкок (3 дня), которые, как и Сингапур, являются крупными транспортными хабами и используются туристами в качестве пересадочных узлов при поездках в страны Азии, что объясняет кратковременность бронирований в этих городах.

/TOURBUS.RU