Новости Международный аэропорт Рамон открывается близ Эйлата Эксперты комментируют перспективы нового израильского аэропорта на Красном море, который примет первых пассажиров уже на следующей неделе

Уже в этом месяце начнет работать второй международный аэропорт в Израиле – Рамон, который расположился на Красном море около Эйлата, – cообщает АТОР. В строительство нового аэропорт Рамон, названного так в честь первого израильского астронавта Илана Рамона и его сына Асафа, летчика ВВС Израиля, было вложено порядка 500 млн. долларов. Столь солидные инвестиции в объект объясняются как спецификой местности и климата, так и разнообразием современных удобств для пассажиров. Например, взлетная полоса длиной 3,6 км построена с учетом местных высоких температур: чтобы покрытие выдержало большие самолеты при +50С, асфальт уложен на глубину 70 см, плюс под ним пять метров специально утрамбованной земли – для придания большей устойчивости. Сегодня Эйлат, курорт на Красном море, принимает туристов через два аэропорта. Внутренние рейсы прилетают в аэропорт, который находится прямо в центре города. Второй аэропорт – Овда, который принимает международные рейсы, находится в 60 км от Эйлата. Именно сюда прилетают российские туристы, которых затем развозят по отелям курорта. Трансфер из Овды сейчас занимает около часа. С вводом нового аэропорта значительно сократится трансфер до курорта Эйлат. Как рассказала Ксения Кобякова, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ, переезд из нового аэропорта Рамон на автобусе до отелей Эйлата займет всего лишь 10 минут. Предполагается, что в будущем к аэропорту будет подведено и железнодорожное сообщение. По данным израильской стороны, новый международный аэропорт Рамон будет открыт 22 января 2019 года для внутренних рейсов и со 2 апреля 2019 года – для международных. Более точная дата перевода российских рейсов в новую воздушную гавань станет известна позднее. Первоначально Рамон будет принимать более 2 млн. пассажиров в год с планами расширения к 2030 году до 4,2 млн. человек. Комментируя эту информацию, эксперт по израильскому туризму Олег Драгунский заявил нашему порталу: «Новость эта по-настоящему важная и хорошая. Конечно, новый аэропорт будет открываться в несколько этапов, сначала будут выполняться только внутриизраильские рейсы, в том числе и из Бен-Гуриона в Эйлат, а затем начнутся и международные. Нельзя не отметить удобное расположение аэропорта Рамон на шоссе вдоль Иорданской границы, а также его близость к Эйлату - всего 18 км. Полагаю, что туда будут ходить из Эйлата регулярные автобусы или маршрутки, и это будет очень удобно не только туристам, но и местным жителям. Со временем, надеюсь, рядом с аэропортом будет расположена и станция высокоскоростной железной дороги из центра Израиля до Эйлата. Насколько мне известно, несколько европейских авиакомпаний, в том числе лоукостеров, уже подали заявки на выполнение рейсов из Рамона. Хотелось бы, чтобы выполнялись регулярные рейсы туда и из России, поскольку не все туристы готовы летать чартерами в аэропорт Овда. Дополнительный плюс - если у этой российской авиакомпании будут рейсы с вылетом и из Бен-Гуриона. Тогда можно будет совмещать их с рейсами в аэропорт Рамон. Это значительно облегчит турфирмам создание экскурсионных маршрутов с отдыхом в Эйлате или на Мертвом море». /TOURBUS.RU

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