Новости Горячие новости Туристов предупредили об опасности лавин на горнолыжных курортах Австрии/ Сбербанк не планирует создавать региональную авиакомпанию на базе "ЮТэйр"/ "Победа" полетит из Калининграда в Париж

Туристов предупредили об опасности лавин на горнолыжных курортах Австрии Как сообщает сегодня газета Kleine Zeitung, «несмотря на окончание непрерывного снегопада, начавшегося в Альпах в первых числах января, в стране действует «красный» уровень опасности из-за схода лавин. За последние 15 дней в некоторых районах выпало более 451 сантиметра снега, в федеральных землях Тироль, Зальцбург, Форарльберг и Штирия выпало более трех метров снега». Как отмечает газета, несмотря на то, что 16 и 17 января синоптики обещают солнечную погоду, местных жителей и туристов предупреждают о рисках, связанных с катанием на горных лыжах. «В Австрийских Альпах по-прежнему сохраняется третий уровень опасности (предпоследний) для горных регионов. Следует кататься только в тех местах, где это разрешено в настоящее время. Трассы, расположенные на высоте 2200 метров, сейчас недоступны», — пишет Kleine Zeitung. По данным австрийского совета по безопасности в Альпах, с начала ноября в горах Австрии погибли более 40 человек. «Эти показатели в несколько раз превышают прошлогодние», — подчеркивается в сообщении. Самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию, они продолжаются с 6 января. Сбербанк не планирует создавать региональную авиакомпанию на базе "ЮТэйр" Создавать региональную авиакомпанию, проект которой по поручению правительства прорабатывают Сбербанк и ВТБ, на базе "ЮТэйр" не планируется, заявил сегодня глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Гайдаровского форума. О том, что новая региональная авиакомпания может быть создана на базе "ЮТэйр", ранее в январе сообщила газета "Ведомости". По данным ее источников, вариант "забрать" "ЮТэйр" возник потому, что у нее огромные долги, прежде всего, перед Сбербанком, и она едва ли сможет расплатиться. Официального подтверждения этой информации в СМИ не было. При этом курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов заявил накануне, что в повестке правительства "подобного рода проекта" нет. А глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь сообщал, что госбанки выражали интерес к новым региональным самолетам производства холдинга. Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре. «Победа» полетит из Калининграда в Париж Авиакомпания "Победа" планирует начать рейсы из калининградского аэропорта Храброво в Париж с 31 марта 2019 года, сообщает пресс-служба аэропорта. Рейсы будут осуществляться ежедневно на воздушных судах Boeing-737-800 на 189 мест. Полетная программа запланирована на весь летний сезон, до 26 октября 2019 года. Ранее генеральный директор АО "Аэропорт Храброво Александр Корытный говорил, что авиакомпания "Победа" и калининградский аэрокомплекс планируют реализовать проект трансферного хаба: компания будет привозить в Храброво московских пассажиров из Внуково, забирать калининградских и затем доставлять их в различные города Западной Европы. По его словам, перед Храброво стоит задача снизить время стоянки в аэропорту, она не должна занимать больше одного часа. Храброво входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. В 2018 году перевозки через Храброво составили более 2 млн человек. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт". /TOURBUS.RU



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