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16 января
Приглашаем на workshop Sell Croatia и пресс-конференцию "Хорватия. Полная жизни"
Национальный туристический офис Республики Хорватии приглашает профессионалов на ежегодную встречу в преддверии нового сезона
Национальный туристический офис Республики Хорватии в России приглашает на ежегодную встречу в преддверии нового туристического сезона-2019.
По традиции, мероприятие пройдет в два этапа – пресс-конференция (подведение итогов сезона 2018 года, представление маркетингового плана и мероприятий в России в 2019 году) и В2В workshop SELL CROATIA 2019 – деловые встречи с хорватскими партнерами, представителями туристического рынка из разных регионов страны (принимающие ДМС, отели, яхтинг-компании, авиакомпании Хорватии, туристические офисы регионов), коллегами и друзьями.
Когда: 5 февраля 2019 г., вторник
Где: Marriott Moscow Royal Aurora
зал «Петровский салон «1+2+3»
Москва, ул. Петровка, 11 (ст. м. «Театральная», «Кузнецкий мост»).
https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/mowdt-moscow-marriott-royal-aurora-hotel/
Программа мероприятия:
09:30-10:00 прибытие и регистрация аккредитованных участников и гостей пресс-конференции
10:00-11:00 пресс-конференция «ХОРВАТИЯ. ПОЛНАЯ ЖИЗНИ», презентации и выступления:
11:00-12:00 время для общения представителей СМИ с участниками пресс-конференции
12:00-12:30 прибытие и регистрация участников b2b workshop
12:30-17:00 b2b workshop SELL CROATIA 2019
Также приглашаем вас на презентации «Хорватия. Полная жизни» в регионах:
Санкт-Петербург 22.02.2019
Ростов-на-Дону 28.02.2019
Казань 05.03.2019
Нижний Новгород 19.03.2019
Красноярск 09.04.2019
Томск 11.04.2019
Тюмень 18.04.2019
Для регистрации необходимо выслать заявку на адрес htz1@mail.ru
Для участия в воркшопе в Москве: в теме письма WS Sell Croatia 2019
Для участия в пресс-конференции в теме письма PRESS Sell Croatia 2019 указать название организации, ФИО, должность, эл. адрес и телефон
Для региональных презентаций: в теме письма название города и дата
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО, ВХОД ТОЛЬКО ПО СПИСКАМ.
Контактное лицо – Рашевская Ксения (+7-495-258-1507)
Будем рады видеть вас!
Представительство «Хорватское туристическое сообщество»
г. Москва
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