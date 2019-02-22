Новости Приглашаем на workshop Sell Croatia и пресс-конференцию "Хорватия. Полная жизни" Национальный туристический офис Республики Хорватии приглашает профессионалов на ежегодную встречу в преддверии нового сезона

Национальный туристический офис Республики Хорватии в России приглашает на ежегодную встречу в преддверии нового туристического сезона-2019. По традиции, мероприятие пройдет в два этапа – пресс-конференция (подведение итогов сезона 2018 года, представление маркетингового плана и мероприятий в России в 2019 году) и В2В workshop SELL CROATIA 2019 – деловые встречи с хорватскими партнерами, представителями туристического рынка из разных регионов страны (принимающие ДМС, отели, яхтинг-компании, авиакомпании Хорватии, туристические офисы регионов), коллегами и друзьями. Когда: 5 февраля 2019 г., вторник Где: Marriott Moscow Royal Aurora зал «Петровский салон «1+2+3» Москва, ул. Петровка, 11 (ст. м. «Театральная», «Кузнецкий мост»). https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/mowdt-moscow-marriott-royal-aurora-hotel/ Программа мероприятия: 09:30-10:00 прибытие и регистрация аккредитованных участников и гостей пресс-конференции 10:00-11:00 пресс-конференция «ХОРВАТИЯ. ПОЛНАЯ ЖИЗНИ», презентации и выступления: директор представительства в России г-н Райко Ружичка

чрезвычайный и полномочный посол Республики Хорватии в РФ

руководитель консульского отдела посольства Республики Хорватии в РФ г-н Синиша Иванец

директор представительства Хозяйственной (ТПП) палаты Республики Хорватии в России г-н Яков Деспот 11:00-12:00 время для общения представителей СМИ с участниками пресс-конференции 12:00-12:30 прибытие и регистрация участников b2b workshop 12:30-17:00 b2b workshop SELL CROATIA 2019 Также приглашаем вас на презентации «Хорватия. Полная жизни» в регионах: Санкт-Петербург 22.02.2019 Ростов-на-Дону 28.02.2019 Казань 05.03.2019 Нижний Новгород 19.03.2019 Красноярск 09.04.2019 Томск 11.04.2019 Тюмень 18.04.2019 Для регистрации необходимо выслать заявку на адрес htz1@mail.ru Для участия в воркшопе в Москве: в теме письма WS Sell Croatia 2019 Для участия в пресс-конференции в теме письма PRESS Sell Croatia 2019 указать название организации, ФИО, должность, эл. адрес и телефон Для региональных презентаций: в теме письма название города и дата РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО, ВХОД ТОЛЬКО ПО СПИСКАМ. Контактное лицо – Рашевская Ксения (+7-495-258-1507) Будем рады видеть вас! Представительство «Хорватское туристическое сообщество» г. Москва

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