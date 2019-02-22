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16 января
Приглашаем на workshop Sell Croatia и пресс-конференцию "Хорватия. Полная жизни"
Национальный туристический офис Республики Хорватии приглашает профессионалов на ежегодную встречу в преддверии нового сезона

Национальный туристический офис Республики Хорватии в России приглашает на ежегодную встречу в преддверии нового туристического сезона-2019.

По традиции, мероприятие пройдет в два этапа – пресс-конференция (подведение итогов сезона 2018 года, представление маркетингового плана и мероприятий в России в 2019 году) и В2В workshop SELL CROATIA 2019 – деловые встречи с хорватскими партнерами, представителями туристического рынка из разных регионов страны (принимающие ДМС, отели, яхтинг-компании, авиакомпании Хорватии, туристические офисы регионов), коллегами и друзьями.

 

Когда: 5 февраля 2019 г., вторник

Где: Marriott Moscow Royal Aurora

зал «Петровский салон «1+2+3»

Москва, ул. Петровка, 11 (ст. м. «Театральная», «Кузнецкий мост»).

https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/mowdt-moscow-marriott-royal-aurora-hotel/

 

Программа мероприятия:

09:30-10:00 прибытие и регистрация аккредитованных участников и гостей пресс-конференции

10:00-11:00 пресс-конференция «ХОРВАТИЯ. ПОЛНАЯ ЖИЗНИ», презентации и выступления:

  • директор представительства в России г-н Райко Ружичка
  • чрезвычайный и полномочный посол Республики Хорватии в РФ
  • руководитель консульского отдела посольства Республики Хорватии в РФ г-н Синиша Иванец
  • директор представительства Хозяйственной (ТПП) палаты Республики Хорватии в России г-н Яков Деспот

 

11:00-12:00 время для общения представителей СМИ с участниками пресс-конференции

 

12:00-12:30 прибытие и регистрация участников b2b workshop

 

12:30-17:00 b2b workshop SELL CROATIA 2019

 

Также приглашаем вас на презентации «Хорватия. Полная жизни» в регионах:

            Санкт-Петербург   22.02.2019

            Ростов-на-Дону       28.02.2019

            Казань           05.03.2019

            Нижний Новгород   19.03.2019

            Красноярск   09.04.2019

            Томск 11.04.2019

            Тюмень          18.04.2019

           

Для регистрации необходимо выслать заявку на адрес htz1@mail.ru

Для участия в воркшопе в Москве: в теме письма WS Sell Croatia 2019

Для участия в пресс-конференции в теме письма PRESS Sell Croatia 2019 указать название организации, ФИО, должность, эл. адрес и телефон

Для региональных презентаций: в теме письма название города и дата

 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО, ВХОД ТОЛЬКО ПО СПИСКАМ.

Контактное лицо – Рашевская Ксения (+7-495-258-1507)

Будем рады видеть вас!

Представительство  «Хорватское туристическое сообщество»                                                                     

г. Москва


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