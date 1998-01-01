Новости Российских туристов просят проявлять «повышенную бдительность» после вчерашнего теракта в столице Кении Эксперты комментируют последствия для кенийского туризма вчерашнего теракта в отеле Dusit в Найроби, унесшего 15 жизней

Сегодня президент Кении Ухуру Кениата объявил о завершении спецоперации в районе отеля и бизнес-комплекса Dusit 5*, где накануне был совершен теракт, сообщают местные СМИ. "Операция завершена, все нападавшие нейтрализованы. По нашим данным, 15 человек погибли от рук террористов", — заявил журналистам кенийский лидер. Он сообщил также, что после того, как произошло нападение, из отеля в безопасные места были выведены около 700 человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова очевидца, среди жертв теракта - один американец и один британский гражданин. Еще одиннадцать погибших – граждане Кении. У двух жертв не было при себе документов, поэтому установить их гражданство пока что не удалось. Напомним, что вчера днем в столице Кении группа боевиков атаковала посетителей фешенебельного отеля Dusit, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка "Аш-Шабаб". Нападение на комплекс Dusit произошло около 15:00 15 января. Сначала на парковке раздался взрыв, после чего как минимум четыре боевика вошли в отель и начали стрельбу, позднее в фойе здания террорист-смертник взорвал еще одну бомбу. В связи с терактом посольство России в Кении предупредило сегодня о сохраняющейся угрозе безопасности находящихся в Найроби российских граждан. Посольство «рекомендует приезжим и проживающим в кенийской столице гражданам России проявлять повышенную бдительность, избегать массового скопления людей, отслеживать информацию об обстановке в СМИ и соцсетях, сообщить родственникам и близким о своём местонахождении и оставаться с ними на связи. Ввиду происшествия местными властями усилены меры безопасности в государственных и частных учреждениях, при посещении которых сотрудниками служб безопасности и охраны могут быть затребованы документы, подтверждающие личность. Российским туристам рекомендуется заранее прибывать в аэропорты Найроби для своевременного прохождения усиленного досмотра и регистрации на рейсы». Посольство также сообщает, что «в случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане России могут обращаться и сообщать информацию об угрозах через мобильное приложение «Зарубежный помощник», по телефонам посольства + 254 20 272 87 00 и + 254 728 606 541, а также по электронной почте russembkenya@mid.ru». Как заявила нам, комментируя вчерашние события в Найроби, менеджер направления Кения компании Quinta Tour Татьяна Еремина, «этот террористический акт никак не должен повлиять на туристический поток. Дело в том, что Найроби – это только аэропорт прилета. Туристов там встречают гиды или водители и сопровождают их на сафари или на другое выбранное направление. Туристы редко останавливаются в Найроби, там просто нечего делать. Сейчас Африка продается в обычном режиме, паники среди туристов нет. Вообще нужно понимать, что Африка - прекрасное направление, но там возможны подобные события». Дарья Домостроева, директор по связям с общественностью компании «Туроператор Интурист», в свою очередь, сообщила нам: «В настоящий момент в данном отеле наших туристов нет. По сообщениям партнеров туроператора «Интурист» в Кении, власти страны контролируют ситуацию. Звонков от агентов на эту тему не поступало. К сожалению, от терактов не защищена ни одна страна. Мы следим за ситуацией, надеемся, что инцидент не отразится на растущей популярности туров в Кению среди российских туристов». Ранее похожее мнение высказала и пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина: "Найроби не считается спокойным местом, к тому же там нет особых достопримечательностей, достойных внимания туристов. Поэтому иностранные гости, которые прилетают в страну, сразу разъезжаются по курортам и заповедникам, где обеспечивается достаточно высокий уровень безопасности. Любые туристические маршруты в Кении пролегают вне больших городов". /TOURBUS.RU

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