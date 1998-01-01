Новости Почти 27 тысяч российских партнеров Booking.com получили награду Guest Review Award-2018 Ведущая мировая система бронирования в седьмой раз назвала лучшие отели и апартаменты мира

Компания Booking.com подвела итоги года и наградила своих лучших партнеров. На этот раз в число лауреатов премии Guest Review Award-2018, которую компания проводит уже седьмой год, попали 759 845 объектов размещения в 219 странах и территориях. В тройке стран – лидеров по количеству лауреатов — Италия (106 513 объектов), Испания (46 646 объектов) и Франция (45 286 объектов). Россия заняла восьмую строчку рейтинга (26 729 объектов), таким образом поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. В первую двадцатку городов мира, получивших наибольшее число наград Guest Review Award, вошли Санкт-Петербург (4 190 объектов) и Москва (1 781 объект). Крупнейшие российские мегаполисы также превзошли собственные прошлогодние результаты: Санкт-Петербург занял второе место (3-е место в 2017 году), Москва – 19-е (20-е место в 2017 году). Исходя из доли объектов, получивших награду в 2018 году, компания Booking.com впервые назвала самые гостеприимные страны и направления на основе отзывов гостей. В топ-10 российских направлений с наибольшим процентом отмеченных премией объектов размещения вошли Суздаль, Сортавала, Псков, Великий Новгород, Смоленск, село Дивеево в Нижегородской области, Кострома, курортные районы Лоо и Эсто-Садок (Красная Поляна) в Краснодарском крае, а также Тула. Среди наиболее ярких лауреатов премии в отмеченных городах можно выделить такие объекты размещения, как гостевой дом «Усадьба Добролюбово» в Суздале, арт-отель «Центральный» в Костроме, отель «Двор Подзноева» во Пскове, апарт-отель «Горная резиденция» в Эсто-Садок и гостевой дом «Три кота» в Великом Новгороде. Уже второй год подряд наибольшее число наград среди всех объектов размещения получают апартаменты. Их доля в 2018 году составила 36% от общего числа всех награжденных объектов, в то время как отели заняли второе место рейтинга. При этом более трети объектов-лауреатов (73%) — это дома, апартаменты и другие уникальные варианты жилья, включая плавучие отели, иглу, варианты проживания в семье и загородные дома. Также второй год подряд четыре из пяти типов объектов с самыми высокими оценками — это объекты неотельного типа: апартаменты (269 649 объектов), отели (148 913 объектов), гостевые дома (78 574 объекта), отели типа «постель и завтрак» (66 697 объектов) и дома для отпуска (56 303 объекта). Среди наиболее гостеприимных объектов размещения в России лидирующие места также заняли альтернативные варианты – апартаменты и гостевые дома, поддерживая тренд на выбор уникальных категорий жилья, например, риадов, фермерских домов, апарт-отелей и рёканов. Неугасающий интерес российских путешественников ко всему необычному во время поездки подтверждается и результатами недавнего исследования Booking.com. По данным исследования, в 2019 году более трети наших соотечественников (39%) отдадут предпочтение варианту из сегмента частного жилья (дом или апартаменты). Кроме того, почти половина опрошенных россиян (45%) признались, что в следующем году рассмотрят возможность сдать собственное жилье в аренду другим гостям на сайте онлайн-бронирований. Спрос на необычные варианты жилья остается высоким: 43% респондентов ответили, что в 2019 году хотят остановиться в объекте размещения, в котором никогда не жили раньше. «Неважно, какой вариант размещения выбирают пользователи: он может находиться где угодно, быть любого типа и размера. Прежде всего для наших клиентов важен персональный подход – внимание к деталям и индивидуальный сервис», – подвел итоги премии Оливье Гремийон, вице-президент Booking.com. /TOURBUS.RU

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