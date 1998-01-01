Новости Куда плывет мировой рынок речных круизов? Международные и отечественные эксперты назвали главные тренды развития рынка речных путешествий в наступившем году

На прошлой неделе мы сообщили о главных тенденциях мирового круизного рынка морских путешествий. Наряду с прогнозным материалом Cruise Industry News о будущем рынка морских круизов другое авторитетное отраслевое издание Travel Weekly опубликовало обзор на 2019 год относительно развития мировой отрасли речных круизов. По его мнению, оборот рынка растёт, география и тематика круизов расширяется, а уровень услуг на теплоходах становится всё выше. Как говорится в обзоре, в 2019 году операторы речных круизов по всему миру будут стремиться расширить свои возможности для привлечения туристов. В том числе за счет запуска новых теплоходов и модернизации «бывалых» кораблей, введения привлекательных маршрутов и услуг. Одной из главных тенденций станет ставка круизных операторов на увеличение площадей кают и создание в них максимального комфорта. Кроме того, много внимания в отрасли будут уделять общественным пространствам – увеличению числа ресторанов и баров, других мест для встреч гостей, созданию спортивных залов. Ещё один тренд – яркие, необычные экскурсионные программы – групповые и индивидуальные, тематические круизы, знакомство с местным культурным и гастрономическим опытом в портах стоянок. Одним из главных событий европейской отрасли речных круизов станет запуск в мае 2019 года нового флагманского теплохода компании AMA Waterways AMAMAGNA. Его ширина составит 72 фута (почти 22 метра), что почти в два раза больше ширины многих речных судов. Корабль станет самым большим по габаритам на водных путях Европы, однако будет вмещать лишь 196 пассажиров. Он сконструирован таким образом, чтобы на 4 палубах гармонично разместились 98 просторных кают с балконами, спа-центр, бассейн с подогревом, два больших тренажерных зала, два ресторана, бары и множество других общественных помещений. Согласно прогнозу Travel Weekly, операторы азиатского и ближневосточного рынков в этом году сосредоточены на запуске небольших судов. Например, на Ниле, который снова станет одним из самых востребованных направлений, HeritageTours запустит парусные яхты с четырьмя каютами. В свою очередь, American Cruise Lines в 2019 году запустит American Harmony – корабль-близнец недавно дебютировавшего American Song. American Queen в настоящее время строит свое четвертое судно American Countess, а также недавно приобрело Victory Cruise Lines, чьи теплоходы ходят по Великим озерам (Северная Америка). По словам генерального директора Круизного центра «Инфофлот» Андрея Михайловского, именно инновации двигают отрасль вперед. «Мы по-хорошему завидуем буму на мировом рынке речных круизов, но и российская отрасль активно развивается. За последние 10-15 лет был сделан гигантский шаг вперед – от плавучих туристических баз с питанием в столовой до комфортных теплоходов-отелей с современным круизным сервисом. Сегодня многие корабли по сервису уже не отличаются от европейских. Очень надеемся на появление новых теплоходов в России», - подчеркивает эксперт. По его словам, для нашего рынка актуальна тенденция роста популярности круизов на комфортабельных теплоходах. Туристы активно бронируют каюты со всеми удобствами. «На примере нашего партнёрского операторского бренда «Созвездие» - сегодня это не только туалет и душ, но и спутниковое телевидение, кондиционер, телефон, балкон, мини-бар и другие удобства для пассажиров, позволяющие приравнять каюты к стандартному размещению в отеле. Выбор вариантов развлечений на борту и увлекательных экскурсий также становится все шире в российских речных круизах. Так, например, «Созвездие» предлагает тематические путешествия с вечерней программой в театрах или посещением старинных усадеб. Они уже пользуются большой популярностью у туристов», - уточнил Андрей Михайловский. Он также рассказал о тренде последних лет – росте в круизном турпотоке процента семей с детьми. «На теплоходах появился современный сервис для таких туристов. В том числе анимация, детские клубы и комнаты, интересные мастер-классы, пункты проката, игры на борту, детское меню, удобства для размещения малышей (детские кроватки, детские стульчики в ресторанах). В детском клубе можно оставить ребенка с опытной няней», - добавил эксперт. Делая прогноз для российского рынка на 2019 год, основанный на данных акции раннего бронирования, Андрей Михайловский сообщил, что в среднем, по сравнению с 2018 годом, рост на 2019 год составляет 10-15%, а по отдельным рейсам – 25-30%. «На 2019 год мы даем позитивный прогноз. Это связано с расширением продуктовой линейки, ростом числа истинных поклонников морских и речных круизов среди россиян, а также повышением эффективности работы турагентств с круизным продуктом. По нашей оценке, число турагентств, работающих в сегменте, в текущем году выросло примерно на 20% и будет расти дальше благодаря появлению новых технологических инструментов продаж для агентств», - заключил Андрей Михайловский. /TOURBUS.RU ЕЩЕ БОЛЬШЕ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КРУИЗНЫХ НОВОСТЕЙ

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