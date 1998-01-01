Новости Российских туристов предложили обложить налогом на заграничные путешествия Представители власти, Ростуризм и РСТ негативно отнеслись к идее бизнес-движения «Аванти» ввести налог в размере 500 руб. за каждый выезд за рубеж

Представители общероссийского бизнес-движения "Аванти" предложили обложить всех покидающих Россию налогом в 500 рублей, а собираемые таким образом средства направить на развитие внутреннего туризма. Соответствующее предложение "Аванти" направила в Госдуму и Ростуризм. Предполагается, что россияне и иностранные граждане будут платить на таможне по 500 рублей за каждый выезд за границу, - сообщает «Интерфакс». "Мы хотим, чтобы граждане России отдыхали на родине, а не вывозили деньги за рубеж. С помощью налога бюджет страны может пополняться на 35 млрд рублей ежегодно, эти деньги можно направить на развитие внутреннего туризма. Мы уверены, что государство и Ростуризм воспримет инициативу серьезно", — сообщил президент ассоциации Рахман Янсуков. "Изменений все боятся. Мы надеемся, что граждане России воспримут это адекватно, если они патриоты. Пятьсот рублей – думаю, немного", — считает г-н Янсуков. По его мнению, проект особенно актуален в связи с внешнеполитическими событиями. "Я считаю, что ездить в Европу отдыхать – это неправильно, надо отдыхать у себя на родине", — заключил г-н Янсуков. В комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы предложение "Аванти", впрочем, не поддержали. "Привлечение финансовых средств на развитие туризма в России не должно проводиться за счет дополнительных сборов с наших граждан. Эксперимент с курортным сбором в ряде регионов тому подтверждение. Любой новый налог – это нагрузка на семейный бюджет. Она вызовет лишь недовольство в обществе, а желающих выехать на отдых за рубеж меньше не станет", — считает глава комитета Михаил Дегтярев. По его словам, развивать въездной и внутренний туризм нужно за счет создания льготных условий для инвесторов и правильной работы с собственниками бизнеса. Ростуризм также не поддержал инициативу представителей общероссийского бизнес-движения "Аванти" по введению налога на выезд из страны для граждан России, сообщили в пресс-службе ведомства. "Письмо от ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" по вопросу введения налога на выезд за рубеж в Федеральное агентство по туризму до настоящего времени не поступало. Вместе с тем ведомство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок в соответствии со своими желаниями и возможностями, в том числе это касается путешествий за рубеж. Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами", — рассказали в Ростуризме. В ведомстве отметили, что искусственное ограничение конкуренции с выездными туристскими направлениями может стать фактором, негативно влияющим на процессы повышения качества туристского сервиса внутри страны, и создать предпосылки для роста цен на продукты внутреннего туризма. По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, для возрождения внутреннего туризма логичнее было бы максимально освободить туристическую отрасль от налогов и сборов, чтобы дать ей возможность окрепнуть. "Курортный сбор, повышение НДС, теперь еще и по 500 рублей за выезд из страны. Не много ли для россиян, тем более что, по всем исследованиям, их покупательная способность снижается? Полагаю, сами инициаторы очередного побора не верят, что их предложение будет принято. Зато прежде никто и не слышал о существовании такой организации, а теперь все будут знать", — добавила она. "В "Единой России" выступили категорически против предложения Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" о введении налога на выезд из России и назвали его непродуманным и подталкивающим к "железному занавесу", — заявил, в свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. По его словам, нельзя идти по пути ужесточения правил выезда или ограничения конкуренции. "Это неприемлемо! Наша задача — создавать конкурентные возможности для нашей страны, чтобы мы в условиях рыночной экономики могли представлять более интересные предложения по соотношению цена/качество, чтобы люди выбирали для отдыха нашу страну", — цитирует пресс-служба правящей партии. Депутат также высказал мнение, что вместо ведения разговоров о введении налога на пересечение российской границы надо работать над улучшением качества предоставляемых туристических услуг и привлекать инвестиции в развитие инфраструктуры. /TOURBUS.RU

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