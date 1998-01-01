Новости Террористы атаковали крупный гостиничный комплекс 5* в центре столицы Кении По предварительным данным, в результате атаки на отель DusitD2 имеются убитые и раненые, а также заложники

Сегодня днем террористы напали на гостиничный комплекс DusitD2 5* в столице Кении Найроби. Об этом сообщает Associated Press. На территории комплекса расположены большой отель, банки и офисы. Сообщается, что на месте прогремел взрыв, горели автомобили, в зданиях была слышна непрекращающаяся стрельба. Отель DusitD2 (на фото) расположен в 12 км от национального парка «Найроби» и в 4 км от международного конференц-центра Kenyatta. По информации СМИ, на место прибыло множество бригад скорой помощи, пожарные и сотрудники силовых структур, в том числе антитеррористическое подразделение полиции. Силовики помогали выводить с территории людей, некоторые находившиеся внутри смогли сами покинуть комплекс. Один из очевидцев рассказал, что нападавшие были в зеленой одежде и обмотаны лентами с боеприпасами. Он также видел тела двух человек. СМИ отмечают, что сегодняшняя атака напоминает нападение 2013 года. Тогда экстремисты сомалийской радикальной группировки «Аш-Шабаб» ворвались в люксовый торговый центр в Найроби и захватили заложников. Их удерживали несколько дней, в результате теракта погибли 67 человек. Как передает Reuters, группировка «Аш-Шабаб» уже взяла на себя ответственность за атаку. «Мы стоим за нападением в Найроби. Операция все еще в разгаре. Подробности мы сообщим позже», — говорится в заявлении ее представителя. «Аш-Шабаб» является крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики «Аш-Шабаб» потеряли большинство контролируемых ими территорий. Кенийская газета The Star сегодня сообщает, что по меньшей мере три человека погибли, один пострадал в результате нападения на гостинично-офисный комплекс в Найроби. Издание сообщает, что боевики удерживают нескольких заложников. "Несколько заложников находятся в отеле Dusit. Мы ждем подкрепления", - заявил газете представитель кенийской полиции. По данным кенийского издания Dalily nation, над зданием гостиницы кружит военный вертолет, сообщается о звуках выстрелов. Телеканал Citizen TV продемонстрировал кадры с горящими перед зданием гостиницы автомобилями и поднимающимся в воздух черным дымом. Из здания гостиницы вынесли несколько раненых. Местный телеканал KTN News сообщает, что шестеро вооруженных человек атаковали не только отель, но и ресторан Secret Garden в престижном районе Найроби Риверсайд, где расположено множество бизнес-центров, банков и зданий посольств. По данным KTN, в одну из больниц Найроби доставлено пятеро раненых, в другую - трое, еще пять человек погибло. Как заявила сегодня в интервью РИА "Новости" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, "Найроби не считается спокойным местом, к тому же там нет особых достопримечательностей, достойных внимания туристов. Поэтому иностранные гости, которые прилетают в страну, сразу разъезжаются по курортам и заповедникам, где обеспечивается достаточно высокий уровень безопасности. Любые туристические маршруты в Кении пролегают вне больших городов". Собеседница агентства также пояснила, что ежегодно в Кении отдыхают до 1 миллиона туристов со всего мира. Она затруднилась сказать, сколько там может находиться россиян. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) также не располагает информацией о том, что кто-то из российских туристов мог пострадать в результате взрыва и стрельбы в Найроби. "Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МЧС и следим за ситуацией в Найроби. Информации о том, что кто-то из российских туристов мог пострадать в результате взрыва и стрельбы в столице Кении, в Ростуризм не поступало", – сообщает пресс-служба ведомства.

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