Турция неожиданно ввела новый туристический налог

Наши эксперты комментируют решение властей Турции взимать дополнительно по полтора евро с каждого иностранного туриста на «обеспечение безопасности»

Турция с 1 января ввела новый налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который взимается в аэропортах по прилете, сообщают местные СМИ со ссылкой на главное управление государственными аэропортами страны.

По данным портала Turizmhaberleri, первоначально предполагалось ввести налог в размере три евро с человека. Однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB обратилась к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор, так как миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в 2019 году.

После переговоров с Министерством транспорта и инфраструктуры было решено сократить сбор до 1,5 евро с человека.

"Одно из самых больших преимуществ Турции как туристического направления — это хорошее соотношение цены и качества. Турпакеты на 2019 год продаются уже три месяца, начиная с октября, без учета нового налога.

Их купили миллионы иностранных туристов. Три евро могут показаться незначительной суммой, но если этот расход будет возложен на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро", — заявил глава Tursab Фируз Балыкая.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что новый налог вводится неожиданно, и пока нет ясности, будет ли взиматься доплата с туристов, уже купивших туры в Турцию по акциям раннего бронирования. "Скорее всего, для уже проданных туров он ляжет на плечи туроператоров", — сказали в АТОР.

Комментируя эту новость, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил нашему порталу: «Ежегодно Турция принимает более 30 млн туристов со всего мира. И естественно, они надеются, что 2019 год принесет им еще большее число гостей.

Правительство страны понимает, что сбор в 1,5 евро никого из туристов не испугает, даже россиян. Сумма, казалось бы, незначительная, но есть одно «но». Если эти 1,5 евро умножить на 30 млн туристов, то получится 45 млн евро, идущих не из бюджета. Главное, чтобы деньги были потом потрачены с умом, на улучшение туристической инфраструктуры, отельной базы и прочего.

Но сам факт того, что такие средства достаточно просто можно получить не из бюджета – поражает. Полагаю, что многие страны с положительной динамикой роста туристического потока возьмут эту идею на вооружение.

К сожалению, подобный алгоритм действий не подойдет странам, куда стали меньше ездить».

Отметим , что, по информации «Интерфакса», Турция в 2018 году приняла около 6 млн российских туристов.

/TOURBUS.RU