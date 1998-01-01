Самостоятельные туристы выбрали Италию, Молдавию и Черногорию

Компания Biletix провела исследование и выяснила, какие европейские направления пользовались спросом у самостоятельных российских туристов в минувшем году

В пятерку самых популярных европейских туристических направлений у российских самостоятельных туристов в 2018 году попали Кишинев, Тиват, Минск, Барселона и Рим. Самыми популярными странами стали Молдавия, Черногория, Италия, Белоруссия и Испания.

На Европу пришелся 21% трафика самостоятельных туристов, выезжавших за границу, следует из аналитики одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников Biletix.