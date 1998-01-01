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15 января
Самостоятельные туристы выбрали Италию, Молдавию и Черногорию
Компания Biletix провела исследование и выяснила, какие европейские направления пользовались спросом у самостоятельных российских туристов в минувшем году
В пятерку самых популярных европейских туристических направлений у российских самостоятельных туристов в 2018 году попали Кишинев, Тиват, Минск, Барселона и Рим. Самыми популярными странами стали Молдавия, Черногория, Италия, Белоруссия и Испания.
На Европу пришелся 21% трафика самостоятельных туристов, выезжавших за границу, следует из аналитики одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников Biletix.
С точки зрения динамики наибольший рост спроса пришелся на Белоруссию (+119,8%), Германию (+25,9%) и Испанию (+11,2%). Наибольший спад у Молдавии (-53,2%), Чехии (-39,1%) и Греции (-27,5%).
63% российских самостоятельных туристов вылетели в европейские города из Москвы, 19% - из Санкт-Петербурга, 6% - из Калининграда, 5% - из Ростова-на-Дону, 3% - из Екатеринбурга.
В целом спад турпотока из России в Европу составил 21%. Средний чек на авиаперелеты туда-обратно из российских городов в Европу в 2018 году за год вырос с 16 199 до 17 981 рублей, то есть на 11%.
/TOURBUS.RU
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