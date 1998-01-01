Компания Costa Cruises выступит партнером Фестиваля круизов – 2019

Крупнейший европейский круизный оператор стал партнером главного профессионального события отечественного круизного рынка

Крупнейший европейский круизный оператор Costa Cruises снова становится партнером Фестиваля круизов - ежегодного В2В-мероприятия, посвященного всем аспектам круизного рынка.

Costa Cruises — ведущая круизная компания континентальной Европы и Китая, основанная в Италии в 1948 году и являющаяся крупнейшим туроператором страны сегодня.

Все лайнеры компании выходят в море под итальянским флагом. Флот компании на сегодняшний день включает 14 кораблей, которые ходят в 250 направлениях: от Балтики и Норвегии до Южной Америки и Японии — а также совершают трансатлантические и кругосветные круизы.

Costa — амбассадор итальянского стиля и высокого качества по всему миру вот уже более 70 лет.

В 2019 году флот Costa Cruises пополнится двумя новейшими круизными лайнерами – Costa Venezia и Costa Smeralda.





Ведущая круизная компания Costa Cruises второй год подряд оказывает поддержку фестивалю в статусе официального партнера.

В наступившем году Фестиваль круизов пройдет накануне высокого сезона:

20 февраля 2019 в Санкт-Петербурге в отеле «Эмеральд»,

27 февраля 2019 в Москве в отеле «Марриотт Новый Арбат».

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