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15 января
Компания Costa Cruises выступит партнером Фестиваля круизов – 2019

Крупнейший европейский круизный оператор стал партнером главного профессионального события отечественного круизного рынка


Крупнейший европейский круизный оператор Costa Cruises  снова становится  партнером Фестиваля круизов - ежегодного В2В-мероприятия, посвященного всем аспектам круизного рынка.

 

Costa Cruises — ведущая круизная компания континентальной Европы и Китая, основанная в Италии в 1948 году и являющаяся крупнейшим туроператором страны сегодня.

Все лайнеры компании выходят в море под итальянским флагом. Флот компании на сегодняшний день включает 14 кораблей, которые ходят в 250 направлениях: от Балтики и Норвегии до Южной Америки и Японии — а также совершают трансатлантические и кругосветные круизы.

 

 

Costa — амбассадор итальянского стиля и высокого качества по всему миру вот уже более 70 лет.

 

 

В 2019 году флот Costa Cruises пополнится двумя новейшими круизными лайнерами – Costa Venezia и Costa Smeralda.

Ведущая круизная компания Costa Cruises второй год подряд оказывает  поддержку фестивалю в статусе официального партнера.

 

В наступившем году Фестиваль круизов  пройдет накануне высокого сезона:

20 февраля  2019 в Санкт-Петербурге в отеле «Эмеральд»,

27 февраля 2019 в Москве в  отеле  «Марриотт Новый Арбат».

 

Дополнительная информация:

Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru /+7 (495) 723-72-72/+7 (916) 602-02-03

/TOURBUS.RU



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